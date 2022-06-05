Враг бьет по объектам Укрзализныци: новые детали ракетного удара по Киеву

Сергей Лещенко уточнил, что удары в Киеве наносились по объектам железнодорожной инфраструктуры.
Над Обуховским районом Киевской области защитниками Украины была сбита вражеская ракета.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
"Сегодня утром над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно, жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Жителей региона просят оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.
Вместе с тем мэр Броваров Киевской области Игорь Сапожко сообщил подробности ракетного обстрела.
По его словам, после попадания ракет в городе чувствуется запах гари.
"После прилетов в столице чувствуется запах чадного дыма в воздухе", - добавил Сапожко.
В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко уточнил, что удары в Киеве наносились по объектам Укрзализныци.
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