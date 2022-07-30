Погиб в день рождения, уничтожив танки и ДРГ РФ: трагическая история защитника Чернигова

Погибший боец Иван Коваль / gorod.cn.ua

Во время обороны Чернигова от вторжения оккупационных войск РФ в самом начале войны погиб танкист-наводчик ВСУ Иван Коваль. Жизнь герой Украины отдал в свой день рождения – в день 25-летия.

Защитник Украины подписал контракт в 18-летнем возрасте. Как рассказал его отец Владимир Коваль, повоевать Иван успел только три дня, сообщает Gorod.cn.ua.

"В его танк, экипаж которого стоял на обороне Чернигова на Масанах, 27 февраля попала вражеская ракета. Весь экипаж погиб. Тело командира, похожее на кусок мяса, говорили очевидцы, взрывной волной выбросило через люк. А от моего Вани и от механика Каплина одни головни остались... И в гроб нечего было положить - мне привезли два мешка пепла через два месяца после того, как сын погиб", - рассказывает отец погибшего.

"Один я теперь, как былина в поле. Только каждую ночь сынок в сны мои приходит. Я кричу, кричу, а помочь своему ребенку уже ничем не могу", – делится своим горем Владимир Коваль.

/ gorod.cn.ua

История танкового боя в Чернигове

Отмечается, что танкисты ВСУ перекрыли путь российским оккупантам. Танк, в котором погиб Иван Коваль, базировался под автоцентром. 27 февраля, когда россияне попали в танк, где находились 25-летний наводчик Иван Коваль, 24-летний старший лейтенант командир танка Максим Билоконь (Сумщина, г.Ромны) и 33-летний младший сержант механик водитель танкового экипажа Дмитрий Каплин (Полтавщина, с.Ковалевка), экипаж погиб, а обломок от снаряда попал в квартиру на 8-м этаже, которая из-за этого полностью выгорела. Владельцы квартиры в этот момент в ней не находились.

/ gorod.cn.ua

В своем последнем бою Иван Коваль вместе со своим экипажем уничтожил вражескую диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. Очевидцы говорили, что, ощущая неравенство сил и превосходство врага, ребята успели вывести свою машину из района многоэтажек – чтобы не ставить под удар мирных жителей.

/ gorod.cn.ua

Читайте такжеВ Чернигове 9-летняя школьница обрезала волосы для помощи ВСУ

Напомним, ранее житель Чернигова Александр Остапович из-за бомбардировки оккупантами города потерял своего единственного сына. Дом мужчины был разрушен, теперь ему с женой некуда возвращаться.

Мужчина рассказал, как потерял свой дом и сына.

Читайте еще: