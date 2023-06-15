ВСУ продвигаются на километр на каждом направлении наступления - Маляр

На фронте сейчас идет наступление и оборонительные действия. На разных направлениях и районах происходят бои - ВСУ уверенно продвигаются.
Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале, враг на востоке продолжает концентрировать значительное количество сил и подтягивает резервы с других направлений. Известно, что с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.
- На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка-Краснополовка и Бреховка – ягодное, есть успех.
- На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки.
- На Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки.
"На Бердянском и Мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия. На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом. За сутки противник увеличил количество ракетно - авиационных ударов и артиллерийских и минометных обстрелов", - сообщила Маляр.
Она также добавила, что наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его превосходством в количестве людей и вооружения.
"Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу", - подытожила заместитель министра обороны Украины.
Смотрите видео о том, как продвигаются наступательные, и оборонительные действия - Маляр рассказала подробнее:
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.
Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.
Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.
Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.
ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.
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