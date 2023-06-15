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Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные области

Юлия Куришко
15 июня 2023, 14:35 обновлено 15 июня, 14:54
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Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах.
ракета, ракетный удар
Россия готовится к массированному обстрелу Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Минобороны РФ

Российская оккупационная армия увеличивает количество военных в Брянской области, а именно в дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Возрастает угроза атак ракетами Х-35.

"Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Возрастает угроза нанесения ударов ракетами типа Х-35", - об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинга представителей Сил безопасности и обороны Украины.

Он подчеркнул, что такие ракеты могут достигать Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Вместе с тем Громов добавил, что после длительных ракетных ударов силы ПВО становятся только крепче. В частности, за счет поставок современного вооружения и военной техники, предоставляемых партнерами.

Смотрите видео о том, почему Россия обстреливает Украину именно ночью-неожиданные выводы:

Ракетные обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью взрывы гремели в Одессе, Харькове, Кривом Роге. РФ выпустила по Украине четыре крылатые ракеты и два десятка дронов. Одну из ракет удалось уничтожить, другие-попали в промышленные объекты.

Ночью, 14 июня, в Одессе раздавались взрывы, РФ атаковала город Калибрами. Взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области. В результате обстрела российскими оккупантами погиб один человек, еще один человек пострадал - разрушены частные дома и коммуникации.

РФ взорвала ракетой жилой дом в Кривом Роге. В результате террористического ракетного удара российских оккупантов по жилому многоквартирному дому в Кривом Роге Днепропетровской области погибли 10 человек.

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