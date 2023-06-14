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Баканов просил взорвать мосты Киева: Залужный категорически запретил

Юлия Куришко
14 июня 2023, 15:54 обновлено 14 июня, 15:58
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Один из чиновников набрал тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова и требовал, чтобы взорвали мосты Киева.
Баканов просил взорвать мосты Киева: Залужный категорически запретил
Залужный не дал взорвать мосты Киева / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в начале полномасштабного вторжения России в Украину и попытки окружения Киева в первые дни февраля 2022 года не дал согласия на подрыв мостов в столице.

Как говорится в материале BBC News Украина, 26 февраля 2022 года один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова и требовал, чтобы тот приказал своим спецназовцам взорвать мосты Киева и отрезать левый берег Днепра от правого.

"Ситуация была сложной. Баканов позвонил к главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Тот его выслушал и без колебаний ответил: "взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра - и военных, и гражданских", - пишет ВВС.

На третий день полномасштабного вторжения России уже было очевидно, что план Кремля "захватить Киев за три дня" провалился, однако они подошли очень близко к столице.

Публично власти призвали украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею взорвать все киевские мосты. Это позволило бы задержать российскую армию перед естественным препятствием - рекой Днепр, и не допустить русских к правительственному кварталу.

Напомним, что Залужный выложил в Сеть вдохновляющее видео. Главнокомандующий опубликовал на своей странице видеоролик, в котором практически прямым текстом сказал о контрнаступлении украинской армии на позиции российских оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ лично развеял все мифы о своем "ранении", которые в последнее время распространяли россияне - пропаганда провалилась. В Сети появилось видео с Залужным, но пропагандисты решили придраться к тому, что Залужный сидит, а не стоит, говоря о его "ранении"

Смотрите видео, как Залужный записал видеообращение в ответ на фейки оккупантов:

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