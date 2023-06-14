В ВСУ рассказали, кому из женщин нужно обязательно становиться на военный учет

Роман Горбач рассказал, что сейчас в ВСУ женщины в основном служат на руководящих должностях.

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Будет ли мобилизация женщин в Украине? / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com/home.html, armyinform.ua

Согласно законодательству Украины, обязательному военному учету подлежит только одна сфера, все остальные же женщины могут служить в армии только добровольно.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что в украинской армии служат как мобилизованные женщины, так и добровольцы. Он убежден, что сейчас острой необходимости в обязательном призове для женщин нет, передает НВ.

"Сейчас они могут быть мобилизованы только по собственному желанию. У нас проходят службу очень много военнослужащих-женщин. В процентном соотношении к войне их было намного больше, где - то до 10%, возможно, даже больше", - заявил Горбач.

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Он также добавил, что в ВСУ женщины преимущественно служат на руководящих должностях, ведь пришли на службу до начала полномасштабного вторжения.

Кому из женщин нужно встать на учет

Закон, согласно которому воинский учет для женщин является сугубо добровольным, приняли еще в октябре 2022 года. Однако в этом законопроекте есть приложение, в котором указан перечень профессий, женщины с которыми должны стать на учет в военкомате.

В частности, там указаны следующие специальности:

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; физиотерапия, трудотерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук ,а также медицины(кроме медицинских сестер); профессионалы в области медицины и профилактики, научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии ,фармации( кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

Стоматология, медицина, медсестринство, Фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медсестры и акушерки, гигиенисты, оптометристы и оптики, медсестры и акушерки, помощники профессиональных акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.

специалисты по патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (Лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

другие специалисты в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства).

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.

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