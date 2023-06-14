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Россия запустила ракеты по Краматорску и Константиновке: есть погибшие и раненые

Юлия Куришко
14 июня 2023, 10:58 обновлено 14 июня, 11:16
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В Краматорске разрушено по меньшей мере пять и повреждено около 20 частных домов.
Россия запустила ракеты по Краматорску и Константиновке: есть погибшие и раненые
Россияне обстреляли Краматорск / коллаж: Главред, фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Утром 14 июня российская оккупационная армия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка Донецкой области, известно о трех погибших и трех раненых.

"Рашисты ударили на рассвете, в пять утра. Направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске. Одна погибшая и раненая в Константиновке",- сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Российские ракеты попали в частные секторы городов. В Краматорске полностью разрушено по меньшей мере пять и повреждено около 20 частных домов. В Константиновке разрушены два дома, а повреждены - 55. кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Россия запустила ракеты по Краматорску и Константиновке: есть погибшие и раненые
Ракеты попали в частные сектора / фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Контрнаступление: ВСУ освобождают оккупированные территории

Напомним, что ВСУ мощно продвигаются на Донбассе - освободили от оккупантов Благодатное. Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска - в ходе операции удалось взять в плен российских военных.

ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям. Украинские войска освободили нескучное и Благодатное без боя, а личный состав оперативно-боевого тактического соединения "Каскад" с "ДНР" отступил.

ВСУ освободили село Нескучное - теперь под контролем Украины. Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг. Видео уже разлетелось в Сети.

Смотрите видео о том, как освобожденное Благодатное зачищают от русских зэков:

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