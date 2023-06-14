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Россия перебросила на аэродром в Бердянске 20 вертолетов - Схемы

Юлия Куришко
14 июня 2023, 08:59 обновлено 14 июня, 09:14
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Большинство вертолетов - это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ.
Россия перебросила на аэродром в Бердянске 20 вертолетов - Схемы
РФ перебрасывает вертолеты в Бердянск / коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, Минобороны РФ

С началом контрнаступательных операций ВСУ на Запорожском направлении страна-агрессорка Россия перебросила 20 военных вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске.

Всего на оккупированном аэродроме Бердянска на 13 июня находились по меньшей мере 27 вертолетов армии РФ. Двадцать из них появились на аэродроме недавно, об этом сообщили в проекте Радио Свобода "Схемы", в распоряжении которого есть спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня.

С помощью двух авиационных экспертов, "Схемам" удалось идентифицировать модели вертолетов. А именно:

видео дня
  • 5 вертолетов Ка-52;
  • 9 вертолетов Ми - 8 или Ми-24;
  • 13 вертолетов Ка-29.

"Большинство вертолетов - это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя", - отметил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Россия перебросила на аэродром в Бердянске 20 вертолетов - Схемы
Россия накапливает вертолеты в Бердянске / скриншот: Радио Свобода

"Судя по спутниковым снимкам, аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации РФ, которые базируются в оккупированном Крыму. Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск - "работа по заявкам" - невозможна", – сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

По словам эксперта, российские вертолеты, базирующиеся на аэродроме в Бердянске, также могут использовать для экстренной эвакуации раненых и переброски войск и снаряжения.

Контрнаступление: ВСУ освобождают оккупированные территории

Напомним, что ВСУ мощно продвигаются на Донбассе - освободили от оккупантов Благодатное. Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска - в ходе операции удалось взять в плен российских военных.

ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям. Украинские войска освободили нескучное и Благодатное без боя, а личный состав оперативно-боевого тактического соединения "Каскад" с "ДНР" отступил.

ВСУ уволили село Нескучное-теперь под контролем Украины. Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг. Видео уже разлетелось в Сети.

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