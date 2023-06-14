Не служил в армии, но пошел на фронт: на войне погиб командир из Ровно Юрий Ледяев

Герой погиб 7 июня в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Он получил несовместимые с жизнью ранения во время штурмовых действий.

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Юрий Ледяев погиб 7 июня в районе населенного пункта Северное / Коллаж: Главред, фото: tretyakoleksandr

В боях за Украину погиб 40-летний командир из Ровненской области Юрий Ледяев. Хотя мужчина не служил в армии, в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он записался добровольцем в военкомате. Дождавшись повестки, без колебаний отправился на защиту страны.

Юрий Ледяев погиб 7 июня в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Он получил несовместимые с жизнью ранения во время штурмовых действий против вооруженных сил противника. Печальное известие сообщил в своем Telegram городской голова Ривне Александр Третяк.

Юрия Ледяева проводили в последний путь 13 июня / Коллаж: Главред, фото: tretyakoleksandr

13 июня Героя похоронили на Аллее Славы на кладбище в поселке Тинном.

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"Без отца останутся сыновья, без мужа любимая жена, без верного и искреннего друга родные и знакомые... Город в трауре будет провожать настоящего и преданного Героя..." – писал Третьяк накануне прощания с бойцом.

У Юрия осталась жена и сыновья / Фото: tretyakoleksandr

Прощание с Юрием Ледяевым / Фото: tretyakoleksandr

"Для сослуживцев он был образцом, другом, надежным побратимом и искренним советчиком. Герои уходят. Но истории о них – большие и маленькие, о подвигах, о любви или о вере, о мечтах или об обычных мирных днях должны жить. Должны остаться. Помните и чтите их!" – призвал мэр города.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб воин ВСУ Сергей Квасун из Хмельницкой области. Свой последний бой он принял под Бдагодатным, об освобождении которого стало известно 11 июня.

Также во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины Игорь Федоренко. Последний бой военный принял в Донецкой области вблизи поселка Благодатное 9 июня. Он получил минно-взрывную травму.

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