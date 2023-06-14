Не служил в армии, но пошел на фронт: на войне погиб командир из Ровно Юрий Ледяев

В боях за Украину погиб 40-летний командир из Ровненской области Юрий Ледяев. Хотя мужчина не служил в армии, в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он записался добровольцем в военкомате. Дождавшись повестки, без колебаний отправился на защиту страны.
Юрий Ледяев погиб 7 июня в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Он получил несовместимые с жизнью ранения во время штурмовых действий против вооруженных сил противника. Печальное известие сообщил в своем Telegram городской голова Ривне Александр Третяк.
13 июня Героя похоронили на Аллее Славы на кладбище в поселке Тинном.
"Без отца останутся сыновья, без мужа любимая жена, без верного и искреннего друга родные и знакомые... Город в трауре будет провожать настоящего и преданного Героя..." – писал Третьяк накануне прощания с бойцом.
"Для сослуживцев он был образцом, другом, надежным побратимом и искренним советчиком. Герои уходят. Но истории о них – большие и маленькие, о подвигах, о любви или о вере, о мечтах или об обычных мирных днях должны жить. Должны остаться. Помните и чтите их!" – призвал мэр города.
Читайте также:
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб воин ВСУ Сергей Квасун из Хмельницкой области. Свой последний бой он принял под Бдагодатным, об освобождении которого стало известно 11 июня.
Также во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины Игорь Федоренко. Последний бой военный принял в Донецкой области вблизи поселка Благодатное 9 июня. Он получил минно-взрывную травму.
Другие новости: