Во время освобождения Благодатного погиб молодой защитник из Хмельницкой области

Сергей Квасун был стрелком-оператором егерского батальона. Защитнику Украины было 27 лет. Жизнь оборвалась во время боевой задачи на передовой 10 июня.

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Сергей Квасун свой последний бой принял под Бдагодатным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб воин ВСУ Сергей Квасун из Хмельницкой области. Свой последний бой он принял под Бдагодатным, об освобождении которого стало известно 11 июня.

Сергей Квасун был стрелком-оператором егерского батальона. Защитнику Украины было 27 лет. Жизнь оборвалась во время боевой задачи на передовой 10 июня. Трагическую новость сообщили в Нетешинском городском совете.

"Все больше горя на нашей земле, все больше беды и слез... Очередное трагическое известие рвет душу и сердце... С грустью сообщаем, что 10 июня в результате несовместимой с жизнью минно-взрывной травмы в районе населенного пункта Благодатное (Донецкая область) погиб старший солдат Сергей Квасун", – говорится в сообщении.

Сергей Квасун 1996 года рождения был родом из города Нетешин в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Служил 27-летний защитник в рядах 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Был старшим стрелком-оператором второго егерского батальона. В бою он получил минно-взрывную травму.

О дне и времени встречи Героя на щите там пообещали сообщить дополнительно.

ВСУ 11-12 июня освободили ряд населенных пунктов

Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что штурм населенного пункта Нескучное в Донецкой области не был легким. Ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом в заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Село Благодатное размещено на границе Донецкой и Запорожской областей, ниже пгт Великая Новоселка. Освободить Благодатное удалось военным из 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. В первой штурмовой группе, продвигавшейся в сторону сельского клуба, был первый заместитель командира бригады.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Также в Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом 11 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

12 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновосёлковском районе Донецкой области.

В освобождении Сторожевого на Донетчине участвовали бойцы 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

12 июня также стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов село Наводаровку в Запорожской области.

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