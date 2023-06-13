УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Во время освобождения Благодатного погиб молодой защитник из Хмельницкой области

Анна Ярославская
13 июня 2023, 01:23
10
Сергей Квасун был стрелком-оператором егерского батальона. Защитнику Украины было 27 лет. Жизнь оборвалась во время боевой задачи на передовой 10 июня.
Потери Украины в войне
Сергей Квасун свой последний бой принял под Бдагодатным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб воин ВСУ Сергей Квасун из Хмельницкой области. Свой последний бой он принял под Бдагодатным, об освобождении которого стало известно 11 июня.

Сергей Квасун был стрелком-оператором егерского батальона. Защитнику Украины было 27 лет. Жизнь оборвалась во время боевой задачи на передовой 10 июня. Трагическую новость сообщили в Нетешинском городском совете.

"Все больше горя на нашей земле, все больше беды и слез... Очередное трагическое известие рвет душу и сердце... С грустью сообщаем, что 10 июня в результате несовместимой с жизнью минно-взрывной травмы в районе населенного пункта Благодатное (Донецкая область) погиб старший солдат Сергей Квасун", – говорится в сообщении.

Сергей Квасун 1996 года рождения был родом из города Нетешин в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Служил 27-летний защитник в рядах 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Был старшим стрелком-оператором второго егерского батальона. В бою он получил минно-взрывную травму.

О дне и времени встречи Героя на щите там пообещали сообщить дополнительно.

ВСУ 11-12 июня освободили ряд населенных пунктов

Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что штурм населенного пункта Нескучное в Донецкой области не был легким. Ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом в заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Село Благодатное размещено на границе Донецкой и Запорожской областей, ниже пгт Великая Новоселка. Освободить Благодатное удалось военным из 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. В первой штурмовой группе, продвигавшейся в сторону сельского клуба, был первый заместитель командира бригады.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Также в Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом 11 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

12 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновосёлковском районе Донецкой области.

В освобождении Сторожевого на Донетчине участвовали бойцы 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

12 июня также стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов село Наводаровку в Запорожской области.

Другие новости:

война в Украине ВСУ Благодатное новости Украины новости Украины и мира война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - Тарнавский

ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - Тарнавский

00:38 Украина
"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - Блинкен

"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - Блинкен

23:40 Украина
"Движение есть": Зеленский провел Ставку и обсудил контрнаступление ВСУ

"Движение есть": Зеленский провел Ставку и обсудил контрнаступление ВСУ

23:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:23

Во время освобождения Благодатного погиб молодой защитник из Хмельницкой области

00:38

ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - ТарнавскийВидео

00:35

Как сейчас выглядит милашка Юми из фильма Люка Бессона "Васаби"

12 июня, понедельник
23:40

"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - БлинкенВидео

23:10

"Движение есть": Зеленский провел Ставку и обсудил контрнаступление ВСУВидео

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - БалинскийБез Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - Балинский
23:07

"Обязательно получат по заслугам": Лобода опозорила россиян в Риге из-за войны в УкраинеВидео

22:49

Мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару: результат впечатляетВидео

21:56

ВСУ идут вперед: за неделю освободили семь населенных пунктов - МалярВидео

21:52

"Масштабная катастрофа": биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭСВидео

Реклама
21:50

Избиение мужчины сотрудниками ТЦК: пострадавший резко взял вину на себяВидео

21:25

"Ушла реветь, сердиться и болеть": куда исчезла Анна КошмалВидео

21:21

Валяются человеческие черепа: на дне Каховского водохранилища обнаружили странные вещиФотоВидео

20:59

"Все может быть хуже": что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭСВидео

20:49

Пора вернуть Москве историческое название - Кучково!мнение

20:49

Украина упустила победу в "товарняке" с Германией и сыграла вничью 3:3Видео

20:46

Она балерина, а он – балерун?: языковед Авраменко удивил ответомВидео

20:35

Женщина оставляла лимон возле кровати и рассказала, как это на нее повлиялоВидео

20:33

Камалия засветилась в нежных объятиях мужа - фанаты в замешательстве

20:20

Эколог пояснил, как ударит по акватории Черного моря подрыв Каховской ГЭСВидео

20:05

Почему мы не можем "поставити запитання" рассказал языковед АвраменкоВидео

Реклама
19:20

Радоваться рано, враг у нас не воюет мозгами, а мясоммнение

19:06

Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дняВидео

18:59

Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья

18:49

Счастья не будет, сколько не пытайся: 3 самых несовместимых пары знаков зодиакаВидео

18:33

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

18:26

"В ближайшие дни все всё увидят": боец ВСУ анонсировал "грандиозное" контрнаступлениеВидео

18:12

Подскочат ли до небес цены на мясо и яйца: будут ли дорожать продуктыВидео

18:09

Favbet передал 5 млн грн UNITED24 и присоединился к ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС реклама

17:58

Что можно сделать с цветками одуванчика: невероятная польза пушистого растения

17:45

"Я счастлива": Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода

17:17

Марк Фейгин. Русский Тайвань: переучреждение России в БелгородеВидеоблоги

17:03

Украина будет в плену мощной жары: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

16:57

Избили до потери сознания: в Черкасской обл. сотрудники ТЦК набросились на мужчинуВидео

16:55

Заметный сбой: в популярном украинском банке не работают платежи с Mastercard

16:50

Как сделать малосольные огурцы за один час: простой трюк с пакетомВидео

16:43

Теракт на химзаводе: оккупанты хотят остановить "Крымский титан"

16:42

Грязный криминал: подмосковный замок Пугачевой и Галкина арестовали - СМИВидео

16:23

Хитрый мужчина заморозил средство для мытья посуды в пакете: причина вас удивитВидео

16:16

"Я слушаю русские песни каждый день": Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на АлхимВидео

16:08

Что происходит с телом, если регулярно пить пивоВидео

Реклама
16:06

ВСУ пойдут в атаку большими силами: в Лондоне спрогнозировали сроки и направление

15:55

Уход за малиной летом: 4 обязательных приема для шикарного урожая

15:25

Оптическая иллюзия: лишь самые умные найдут все отличия на картинках

15:11

Украинцам в июле увеличат пенсии: кто сможет получить дополнительную 1000 гривенВидео

15:00

Самый быстрый рецепт варенья, который не найти: подойдет для черешни, абрикос и малиныВидео

14:54

Данилов отвесил смачную оплеуху размечтавшемуся о флаге РФ в Киеве Медведеву

14:43

"Красть - не совсем красиво": Кристина Горняк подколола молодую жену Остапчука

14:29

Укрзализныця запустила первые женские купе: билет стоит 678 грнВидео

14:19

"Украина живет и играет ": Ребров мощно выступил перед матчем с ГерманиейВидео

14:18

Что читать за воина на войне: сильные молитвы за защитников на каждый день

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять