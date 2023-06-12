Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья

В тяжелых боях вблизи Гуляйполя в Запорожье погиб защитник Украины, младший сержант воинской части А7127 Андрей Бать.

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Андрей Бать погиб 11 июня в результате обстрела оккупантами / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Facebook

В тяжелых боях с русскими оккупантами в районе Гуляйполя (Запорожская область) погиб украинский боец, младший сержант Андрей Бать. Печальное известие было опубликовано на странице Рогатинской МТГ (Ивано-Франковская область) в социальной сети Facebook.

Он был родом из села Верхняя Липица. Бать погиб 11 июня в результате обстрела оккупантами боевых позиций украинской армии. Он некогда служил инспектором патрульной службы Нацполиции и еще в 2015 году отправился воевать в АТО. После окончания контракта, он уехал на работу за границу. Все это время дома его ждала жена с новорожденным ребенком.

Когда 24 февраля 2022 года государство-террорист РФ совершило полномасштабное вторжение в Украину, Бать вернулся домой и снова вступил в ряды ВСУ.

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Освобождая землю от оккупантов на Запорожском направлении в составе 102 бригады, мужчина получил звание "Младший сержант". А 13 марта этого года был награжден почетным нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Награда Андрея Батя / Facebook

Напомним, ранее Главред сообщал, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Анатолий Дронь. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области.

Также в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

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