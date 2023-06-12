УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья

Дмитрий Видоменко
12 июня 2023, 18:59 обновлено 12 июня, 19:00
49
В тяжелых боях вблизи Гуляйполя в Запорожье погиб защитник Украины, младший сержант воинской части А7127 Андрей Бать.
Бать, свеча
Андрей Бать погиб 11 июня в результате обстрела оккупантами / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Facebook

В тяжелых боях с русскими оккупантами в районе Гуляйполя (Запорожская область) погиб украинский боец, младший сержант Андрей Бать. Печальное известие было опубликовано на странице Рогатинской МТГ (Ивано-Франковская область) в социальной сети Facebook.

Он был родом из села Верхняя Липица. Бать погиб 11 июня в результате обстрела оккупантами боевых позиций украинской армии. Он некогда служил инспектором патрульной службы Нацполиции и еще в 2015 году отправился воевать в АТО. После окончания контракта, он уехал на работу за границу. Все это время дома его ждала жена с новорожденным ребенком.

Когда 24 февраля 2022 года государство-террорист РФ совершило полномасштабное вторжение в Украину, Бать вернулся домой и снова вступил в ряды ВСУ.

видео дня

Освобождая землю от оккупантов на Запорожском направлении в составе 102 бригады, мужчина получил звание "Младший сержант". А 13 марта этого года был награжден почетным нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья
Награда Андрея Батя / Facebook

Напомним, ранее Главред сообщал, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Анатолий Дронь. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области.

Также в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

Другие новости:

ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

18:33 Украина
Украина будет в плену мощной жары: синоптики назвали дату резкого потепления

Украина будет в плену мощной жары: синоптики назвали дату резкого потепления

17:03 Синоптик
Избили до потери сознания: в Черкасской обл. сотрудники ТЦК набросились на мужчину

Избили до потери сознания: в Черкасской обл. сотрудники ТЦК набросились на мужчину

16:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:20

Радоваться рано, враг у нас не воюет мозгами, а мясом

19:06

Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дняВидео

18:59

Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья

18:49

Счастья не будет, сколько не пытайся: 3 самых несовместимых пары знаков зодиакаВидео

18:33

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - БалинскийБез Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - Балинский
18:26

"В ближайшие дни все всё увидят": боец ВСУ анонсировал "грандиозное" контрнаступлениеВидео

18:12

Подскочат ли до небес цены на мясо и яйца: будут ли дорожать продуктыВидео

18:09

Favbet передал 5 млн грн UNITED24 и присоединился к ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС реклама

17:58

Что можно сделать с цветками одуванчика: невероятная польза пушистого растения

Реклама
17:45

"Я счастлива": Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода

17:17

Марк Фейгин. Русский Тайвань: переучреждение России в БелгородеВидеоблоги

17:03

Украина будет в плену мощной жары: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

16:57

Избили до потери сознания: в Черкасской обл. сотрудники ТЦК набросились на мужчинуВидео

16:55

Заметный сбой: в популярном украинском банке не работают платежи с Mastercard

16:50

Как сделать малосольные огурцы за один час: простой трюк с пакетомВидео

16:43

Теракт на химзаводе: оккупанты хотят остановить "Крымский титан"

16:42

Грязный криминал: подмосковный замок Пугачевой и Галкина арестовали - СМИВидео

16:23

Хитрый мужчина заморозил средство для мытья посуды в пакете: причина вас удивитВидео

16:16

"Я слушаю русские песни каждый день": Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на АлхимВидео

16:08

Что происходит с телом, если регулярно пить пивоВидео

Реклама
16:06

ВСУ пойдут в атаку большими силами: в Лондоне спрогнозировали сроки и направление

15:55

Уход за малиной летом: 4 обязательных приема для шикарного урожая

15:25

Оптическая иллюзия: лишь самые умные найдут все отличия на картинках

15:11

Украинцам в июле увеличат пенсии: кто сможет получить дополнительную 1000 гривенВидео

15:00

Самый быстрый рецепт варенья, который не найти: подойдет для черешни, абрикос и малиныВидео

14:54

Данилов отвесил смачную оплеуху размечтавшемуся о флаге РФ в Киеве Медведеву

14:43

"Красть - не совсем красиво": Кристина Горняк подколола молодую жену Остапчука

14:29

Укрзализныця запустила первые женские купе: билет стоит 678 грнВидео

14:19

"Украина живет и играет ": Ребров мощно выступил перед матчем с ГерманиейВидео

14:18

Что читать за воина на войне: сильные молитвы за защитников на каждый день

13:59

12 детей умерло в утробе: российская телеведущая поразила признанием

13:51

В Сети показали, как заградотряды РФ расстреливают безоружных оккупантов

13:38

"Мы его нашли": Тимур Мирошниченко станет многодетным отцом

13:36

5 необычных вещей, которые существуют только в Японии

13:31

Шон Пенн появился на публике в Грузии со своей возлюбленной-украинкой

13:09

Чрезвычайно сложная загадка: мало кому удастся найти число 67 за 12 секунд

12:50

Что делать и куда жаловаться, если банки и обменники не берут доллары: ответ НБУВидео

12:49

РФ может готовить массированную атаку: в ВСУ назвали направления ракетных ударов

12:34

Продюсер "Голосу країни" Завадюк рассказал, как его жизнь изменил каминг-аутВидео

12:33

Украина получит еще пять систем Patriot до конца 2024 годаВидео

Реклама
12:01

ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку на ЗапорожьеВидео

11:54

Гороскоп на завтра 13 июня 2023: Водолеям – время с семьей, Тельцу – вещий сонВидео

11:47

Настоящий гений: мужчина придумал, как очистить вареное яйцо за 3 секундыВидео

11:42

Умер экс-премьер Италии и друг Путина Сильвио Берлускони - Corriere della SeraВидео

11:41

ВСУ пошли в контратаку и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

11:20

Только родительские отношения: Даша Квиткова и Никита Добрынин официально разведены

11:14

Арестович заинтриговал прогнозом после взятия ВСУ СтаромлыновкиВидео

10:47

Пленный "вагнеровец" отказался от обмена и перешел в РДК: Пригожин в бешенствеВидео

10:31

"Каждый танк - на вес золота": Украина просит у Германии больше Leopard 2

10:25

Результат впечатляет: что будет, если насыпать соду в раковинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять