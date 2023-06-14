На Херсонщине россияне убили священника УПЦ, который в храме раздавал гуманитарку

Перед гибелью священник раздавал возле храма гуманитарную помощь пострадавшим из-за теракта на Каховской ГЭС.

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На Херсонщине погиб священник / коллаж: Главред, фото: facebook / russiakills.in. ua, ua.depositphotos.com

В Херсонской области в поселке Белозерка, 13 июня, российские террористы убили отца Николая Палагнюка, который во время атаки россиян в храме раздавал гуманитарную помощь.

Российские оккупанты во вторник обстреляли Иоанно-Предтеченский храм. От полученных травм на месте погиб отец Николай Палагнюк, об этом сообщили на странице проекта в Facebook "Их убила Россия".

"Отец Николай получил минно-взрывную травму с травматической ампутацией верхних конечностей и головы", - говорится в сообщении.

Священник перед смертью раздавал на территории храма гуманитарную помощь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС. Погибшему священнику было 72 года.

Стоит добавить, что отец Николай Палагнюк был священником УПЦ МП. Она подчиняется РПЦ, которая поддерживает массовые убийства украинцев, а митрополит Кирилл благословляет российскую террористическую армию.

Смотрите видео о том, какую опасность ждать украинцам после подрыва Каховской ГЭС:

Обстрел Херсона

Напомним, что Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. В результате обстрела войсками РФ Херсона погибла женщина в центре города.

Армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения - добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших-74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

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