Трагедия огромная: еще один город в Херсонской области на 100% уходит под воду

Пик наводнения в городе Голая Пристань ожидается до конца этих суток.

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Голая Пристань Херсонская область / Коллаж Главред, фото grivna.ua, соцсети

Руководитель Голопристанской городской военной администрации Светлана Линник заявила, что город Голая Пристань может до конца суток затопить на 100% в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

В эфире телемарафона она рассказала, что сейчас уровень воды достигает уже более 3,5 метров. Линник рассказала, что в городе во время оккупации оставалось до 6 тысяч человек.

"Пик наводнения ожидается до конца этих суток. Затем, надеемся, что вода стабилизируется и пойдет немного на спад следующих суток. Почти вся Голая Пристань будет под водой", — сказала она.

По ее словам, оккупанты начали эвакуацию людей только сегодня, поэтому местные жители должны были самоорганизовываться и эвакуируются самостоятельно, если у них есть необходимые плавсредства.

Голая Пристань / скриншот

По ее словам, с большинством людей нет связи.

"Вчера еще была российская связь доступна и Интернет, но сегодня есть Интернет только через мобильную связь украинских операторов", — сообщила Линник.

Она просил всех жителей эвакуироваться.

Голая Пристань / соцсети

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:

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