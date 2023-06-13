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"Готовим сценарии": Зеленский обещает наказать руководство РФ за войну в Украине

Мария Тупик
13 июня 2023, 21:39 обновлено 13 июня, 21:46
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По словам президента, все российские преступления этой войны порождены одним первичным преступлением - агрессией.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский готовит наказание для россиян / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, pixabay

Сегодня, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по справедливому наказанию российских руководителей за преступление агрессии против Украины.

Как сообщил Зеленский, на важном совещании присутствовали представители Офиса президента Украины, члены правительства, Верховной Рады и Офиса генерального прокурора.

"Готовим несколько сценариев ради одного обязательного результата - реального, законного и справедливого наказания российских руководителей за преступление агрессии против Украины", - добавил президент.

По его словам, все российские преступления этой войны порождены одним первичным преступлением - агрессией.

"Ответом на это преступление станет специальный трибунал. Кремлевские стены не способны остановить справедливость, а против правосудия не бывает ракет", - добавил Зеленский.

Война в Украине

Руководитель государства-оккупанта России Владимир Путин потерял прежнюю власть. В стране началась очень серьезная борьба между государственными и частными армиями, а бизнес-партнеры Путина уже ему не верят. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая перешел к открытому конфликту с руководством Минобороны страны-оккупанта России – Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

Пригожин, используя нецензурную лексику, в жесткой форме обратился к военному ведомству с требованием предоставить боевикам оружие.

Позже Пригожин вывел свое бандформирование из Бахмута Донецкой области. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что группировка Вагнер практически полностью разбита.

Смотрите видео, как Путин заявил, что "ВСУ и НАТО вторглись в РФ":

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