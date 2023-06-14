Подрыв Каховской ГЭС: многие краснокнижные животные исчезли навсегда - биолог

На уничтоженной в результате подрыва территории проходило гнездование птиц, которые внесены в Красную книгу Украины и Европейский Красный список.

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Каховская ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, соцсети

Вследствие подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции река Днепр полностью изменит свое русло, вследствие чего там уже будут совсем другие условия для существования животных. Об этом в интервью Главреду рассказал химик, биолог, глава ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский.

"Во всем своем течении река Днепр была полностью изменена человеком. И если мы посмотрим на ее протяженность, то мы увидим, что по всей Украине есть шесть каскадов водоемов — Каховское, Днепровское, Каменское, Кременчугское, Каневское и Киевское водохранилища. От нативной территории Днепра оставался только кусочек, от Каховской ГЭС до устья Днепро-Бугского лимана. Это пойменная часть, которая формирует свой ландшафт со своим биоценозом", - отметил биолог.

По его словам, на уничтоженной в результате подрыва территории проходило гнездование птиц, которые внесены в Красную книгу Украины и Европейский Красный список. Среди них большое количество перелетных птиц, которые не только останавливались там во время перелета, но и гнездились, среди которых орлан-белохвост, колпица, большая белая цапля, серая цапля, блестящие ибисы.

"Из краснокнижных млекопитающих в первую очередь европейская норка, которая сейчас встречается все реже и является практически исчезающим видом, который повсеместно заменяет вселенец американская норка, речная выдра, барсук обыкновенный, бобр. Теперь река полностью изменит свое русло, и там уже будут совсем другие условия для существования, из-за чего придется эти виды завозить и заново заселять", - рассказал Балинский.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Смотрите видео о том, что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭС:

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