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"Масштабная катастрофа": биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭС

Алина Дембицкая
12 июня 2023, 21:52 обновлено 12 июня, 21:52
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Последствия подрыва Киевского водохранилища могут быть гораздо серьезнее, чем при подрыве Каховской ГЭС.
Владислав Балинский, Киевская ГЭС
Биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Такое масштабное гидротехническое сооружение как Киевская ГЭС поразить ракетами очень сложно. Однако если российским захватчикам как-то удастся это сделать, то последствия могут быть гораздо серьезнее, чем при подрыве Каховской ГЭС. Об этом в интервью Главреду рассказал химик, биолог, глава ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский.

"Если бы они (россияне – ред.) могли, то уничтожили бы весь мир вокруг себя. Но, слава богу, они в этом ограничены. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, так это то, что поразить ракетой или несколькими ракетами, которые есть в наличии у РФ, такие масштабные гидротехнические сооружения очень сложно", - рассказал Балинский.

Он вспомнил, как российские захватчики обстреляли "Кинжалами" Карачуновское водохранилище в Кривом Роге, где они на какое-то время даже достигли своей цели. Но это было, скорее, исключением из правил, потому что тогда они случайно попали в шлюз, который потом просто заменили. Причем ситуацию решили буквально в течение суток.

"Что они смогут сделать с таким масштабным гидротехническим сооружением на Киевском море, я не знаю. В случае с Каховской ГЭС, то ее минировали грузовыми автомобилями с сотнями тонн взрывчатых веществ. И если сейчас они говорят о готовности использовать тактическое оружие для организации очередной экологической катастрофы, то, наверное, тогда мы должны поверить, что это оружие у россиян достаточно точное для того, чтобы как минимум попасть по дамбе. Но на деле вероятность этого крайне низка", - отметил биолог.

Однако, по его словам, последствия могут быть гораздо серьезнее, чем при подрыве Каховской ГЭС.

"Мы понимаем, что система снабжения водой промышленных предприятий, система полива будет фактически уничтожена, но масштабы катастрофы сложно даже представить, потому что в случае прорыва дамбы в верхнем каскаде мы можем столкнутся с цепной реакцией, когда будут прорываться все остальные сооружения. Поэтому об этом даже не хочется думать", - подчеркнул он.

Кто такой Владислав Балинский

Владислав Балинский - химик, биолог, одесский экоактивист. Глава общественной организации "Зеленый лист", которая защищает зеленые зоны Одессы от застройки. Был в числе экспертов "группы 2 мая", занимавшейся расследованием пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Также выступал за снос памятника Екатерине ІІ в Одессе.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Смотрите видео о том, что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭС:

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