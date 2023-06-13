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"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

Ангелина Подвысоцкая
13 июня 2023, 21:10 обновлено 13 июня, 21:33
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Михаил Подоляк объяснил, какими именно Путин видит украинские территории, говорят о "санитарной зоне".
Владимир Путин, Михаил Подоляк
Михаил Подоляк объяснил, что значит путинская санитарная зона в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Российский диктатор вместе со своими оккупантами проигрывает войну, которую развязал против Украины и теперь ничего не могут сделать. Теперь Путин прямо говорит о том, что хочет создать необитаемую зону в Украине. Об этом на своей странице в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление диктатора о "санитарной зоне".

Такую необитаемую зону Путин хочет создать на оккупированных территориях Украины путем разрушения объектов инфраструктуры и энергетики.

"Путин открыто декларирует свою единственную цель: деиндустриализацию Украины (разрушение объектов инфраструктуры и энергетики) и создание серой "санитарной" (загрязненная, необитаемая) зона. Читайте по губам: мы не можем захватить всю Украину, поэтому взорвали Каховскую ГЭС и не собираемся останавливаться. Мы взорвем всю оккупированную территорию и обстреляем ракетами всю незанятую территорию. Очевидно, это "каховская исповедь", - написал Подоляк.

видео дня

Он добавил, что теперь Международный уголовный суд может задуматься о выдаче второго ордер на арест Путина.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк объяснил, что значит путинская санитарная зона в Украине / фото: скриншот

В эфире телемарафона Подоляк добавил, что это преступление против человечности. Это преступление оккупанты совершают, убегая с украинской территории, чтобы "уничтожить максимально все".

Напомним, Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в Украине. Глава Кремля пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Уже известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позорным равнодушием реакцию Запада на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что российские оккупанты ударили по Каховской ГЭС и полностью разрушили ее. Этот теракт стал причиной гибели людей, животных. Однако Украина так и не получила должной поддержки от мирового сообщества.

В Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты перемещают свои самые боеспособные части с Херсонского направления. В частности, речь идет о подразделениях морской пехоты, Воздушно-десантных войсках и 49 армии. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что теперь становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Биолог Владислав Балинский назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС. Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Михаил Подоляк
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