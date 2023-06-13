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Путин проболтался, зачем взорвал Каховскую ГЭС

Алёна Воронина
13 июня 2023, 19:54 обновлено 13 июня, 19:58
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Диктатор РФ признал, что такой шаг помог остановить контрнаступление украинских военных.
Владимир Путин, подрыв Каховской ГЭС
Путин проболтался, зачем взорвал Каховскую ГЭС/ скрин

Российский диктатор Владимир Путин проболтался, почему для страны-агрессора РФ было выгодно взорвать дамбу Каховской ГЭС. Он признал, что подрыв дамбы ГЭС и масштабное затопление, которое стало его следствием, сорвали контрнаступление украинских военных на юге.

Такое заявление глава Кремля сделал во время встречи с российскими блогерами, авторами Telegram-каналов и так называемыми "военными корреспондентами" российских пропагандистских СМИ во вторник, 13 июня. Соответствующее видео появилось в Telegram.

При этом диктатор РФ даже не пытался скрыть свою радость от подрыва дамбы Каховской ГЭС – он говорил об этом с улыбкой.

видео дня

В то же время Путин изо всех сил пытался показать, якобы он и его оккупационная армия "не боятся контрнаступления", и якобы были бы готовы ему противодействовать.

"Скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление. Почему "к сожалению"? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы вообще плохо там наступать. Но вот поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось", – сказал российский диктатор.

Путин
Путин проболтался, зачем взорвал Каховскую ГЭС/ скрин

Смотрите видео, где Путин говорит, Почему для РФ выгоден подрыв Каховской ГЭС:

Напомним, во время этой же встречи Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в Украине. Глава Кремля пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Уже известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позорным равнодушием реакцию Запада на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что российские оккупанты ударили по Каховской ГЭС и полностью разрушили ее. Этот теракт стал причиной гибели людей, животных. Однако Украина так и не получила должной поддержки от мирового сообщества.

В Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты перемещают свои самые боеспособные части с Херсонского направления. В частности, речь идет о подразделениях морской пехоты, Воздушно-десантных войсках и 49 армии. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что теперь становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Биолог Владислав Балинский назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС. Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.

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