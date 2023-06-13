"Мы проснулись в крови, лезли балконами": очевидцы рассказали об ударе по Кривому Рогу

Одна из жительниц разрушенного дома рассказала, что люди бежали раздетые и несли голых детей, которых не успели одеть.

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Очевидцы рассказали об ударе по Кривому Рогу/ коллаж: Главред, фото: Скрин, Днепропетровская ОВА

В ночь на 13 июня российские оккупанты ударили ракетами по Кривом Рогу на Днепропетровщине. Захватчики попали по жилой 5-этажке и продуктовому складу. По состоянию на это время известно о 11 погибших и 34 пострадавших. Жители разрушенной многоэтажки рассказали о моменте удара и как им удалось спастись.

Очевидец событий Артем, проживавший в разрушенном доме, рассказал, что они с другом проснулись в крови.

"Проснулись, всё в крови. Обломки уже разлетелись. Это хорошо, что в глаза не попало. Мне обломок лишь в спину попал, товарищу тоже. Нам раны обработали. Слава Богу, всё нормально", – сказал мужчина в комментарии журналистам.

Артему с товарищем пришлось выбираться из ловушки балконами, потому что дверь была заблокирована. Пока они спускались вниз, то помогли спасти семью с маленьким ребенком.

"Сначала был первый взрыв, потом будто второй взрыв. Я говорю – давай, надо что-то делать, надо бежать. А бежать некуда, потому что дверь заблокирована. Вот мы через балкон и спустились. Мы с третьего этажа начали спускаться по балкону. Залезли на второй этаж, также на балкон. Там была семья – парень, жена и маленький ребенок. Мы ребенка в первую очередь чем можно обвязали, спустили его на первый этаж, также жену, и потом сами эвакуировались", – рассказал мужчина, говорится в сюжете "Суспільне Новини".

Артем проснулся в крови/ скрин

Очевидница Вера вспоминает, что сначала услышала звук, потом увидела зарево и после этого почувствовала взрывную волну.

"Я села в коридоре. Началась паника, соседка постучала. Вышли в коридор – а там всё горит, пылает. Люди кричат, с балконов прыгают", – рассказала Вера.

Очевидица ракетного удара Елена вместе со своим мужем спали дома, когда услышали сильный звук ракеты. После этого в их квартире посыпалось стекло.

"Услышала звук, как летит. Посыпалось стекло. Потом звук такой страшный, что невыносимо. Я кричу – дед, дед. А он не отзывается. Я потихоньку поднялась, и он оттуда. Смотрю, держит пальца, и на ноге стекло его наверняка задело", – говорит Елена.

Жительница разрушенного дома Татьяна рассказала, что люди выскакивали на улицу раздетые и с голыми детьми, которых не успели одеть.

"Когда мы выбрались из-под завалов, первое, что я увидела – это люди, которые повыскакивали голые, с голыми детьми. И из соседних домов, где тоже всё повылетало, выскакивали люди. Выносили тапочки, халаты, воду, одеяла деткам... "Чем вам помочь? Какую вам помощь оказать? Пойдемте к нам". Вот такие у нас люди", – сказала Татьяна в комментарии Deutsche Welle.

Татьяна выбралась из-под завалов и увидела, что люди выскакивают из разрушенного дома голыми/ скрин

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

В ночь на 13 июня страна-агрессор Россия атаковала ракетами город Кривой Рог в Днепропетровской области. Один из вражеских ударов пришелся в многоквартирный пятиэтажный жилой дом, еще один "прилет" был в продуктовый склад.

По состоянию на 16:47 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 11 погибших, четверо из них погибли от удара по пятиэтажке. Пострадали 43 человека.

Сообщалось, что среди 11 погибших – учитель младших классов с женой. Позже стало известно, что погибшими были 22-летние Давид и Ксения Эпельманы. Они поженились в прошлом году и мечтали о детях. Ксения и Давид жили на первом этаже 5-этажного дома. Именно возле их квартиры попала российская ракета.

Смотрите видео с кадрами первых минут после ракетного удара по дому в Кривом Роге:

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