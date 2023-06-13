Лукашенко признался, что перенес болезнь на ногах: "Бегал, прыгал, в хоккей играл"

При этом белорусский диктатор, по его словам, якобы осознал, что не стоило переносить заболевание на ногах, ведь ему долго пришлось восстанавливаться.

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Лукашенко признался, что перенес болезнь на ногах/ колаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что он переболел, но перенес болезнь на ногах. При этом слухи о том, что он был в "критическом состоянии", белорусский диктатор опровергает.

По его словам, информация о плохом состоянии его здоровья была якобы выдумкой. Но при этом он говорит, будто бы понял, что лучше не переносить болезни на ногах, ведь потом долго приходится восстанавливаться. Об этом Лукашенко сказал во время визита на одно из белорусских военных предприятий, сообщает БЕЛТА.

"Всё, что было написано, – это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить всё это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить. Всё это ложь. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться. Как у меня и было", – рассказал самопровозглашенный белорусский президент.

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При этом он объяснил, что перенес ранее аденовирус.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Зато самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники отмечает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция. Анонимные источники в Народном антикризисном управлении рассказали, что конкретный диагноз Лукашенко – инфекционно-аллергический миокардит.

Однако позже Лукашенко впервые рассказал о своем здоровье и заявил, что "умирать не собирается". Белорусский диктатор сказал, что в последнее время он якобы имел очень плотный график, и по этой причине времени проходить лечение у него, мол, не было.

Бывший белорусский военный офицер, политик и общественный деятель Сергей Бульба отмечал, что Лукашенко имеет запущенную хроническую болезнь. Его не прооперировали тогда, когда это было нужно, поэтому появилось весеннее обострение. Но эта болезнь не смертельна.

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