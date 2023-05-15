Болезнь "ударила" по сердцу: в Беларуси оппозиция озвучила вероятный диагноз Лукашенко

Лукашенко могла подкосить серьезная болезнь, которая стала следствием вируса и отразилась на сердце белорусского диктатора.

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Белорусская оппозиция назвала возможный диагноз Лукашенко/ скрин

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция.

Об этом рассказал представитель кабинета по транзиту власти, бывший посол Беларуси в Португалии, Испании, Франции и Польше Павел Латушко, сообщает "Еврорадио". Латушко отмечает, что, согласно сообщению некоторых источников, конкретный диагноз политика – инфекционно-аллергический миокардит.

Такой диагноз назвали анонимные источники в Народном антикризисном управлении, говорит представитель белорусской оппозиции.

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Отмечается, что у Лукашенко из-за инфекции могло появиться воспалительное поражение сердечной мышцы.

В издании отметили, что человек, имеющий диагноз инфекционно-аллергический миокардит, может испытывать одышку, недомогание, сердцебиение, боль в сердце, умеренную боль в суставах.

Официально в Беларуси не объявляли о каких-либо диагнозах самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Британское издание The Mirror после этого писало, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

Позже в Госдуме страны-агрессоры России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

Смотрите видеоинтервью белорусского политического и общественного деятеля Андрея Санникова Главреду, в котором он рассказал о том, выгодно ли Кремлю устранять Лукашенко, имеет ли белорусский диктатор двойников, и что будет с Беларусью в случае ухода Лукашенко от власти:

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