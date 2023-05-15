"Нужно немного времени": Зеленский объяснил, когда ждать начала контрнаступления

Президент подчеркнул, что враг не должен знать деталей подготовки контрнаступления ВСУ.

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Владимир Зеленский рассказал о подготовке контрнаступления / Коллаж фото Офис президента, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Президент Владимир Зеленский рассказал о вероятных сроках начала ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Нет секретов от наших друзей, но есть секреты от наших соседей", – сказал он журналистам после встречи с британским премьером Риши Сунаком, сообщает BBC.

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что Украина не может начать контрнаступление, пока не получит современное оружие, глава государства подчеркнул, что не может делиться деталями на эту тему.

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Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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