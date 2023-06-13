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Два условия заставят россиян воевать против Путина: "Будет война всех против всех"

Алёна Воронина
13 июня 2023, 14:52 обновлено 13 июня, 14:55
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В России может разгореться хаотичная война "всех против всех" – начнется внутренняя борьба за власть в РФ между разными субъектами.
Владимир Путин, Владимир Фесенко
Два условия подтолкнут россиян воевать против Путина, говорит Фесенко/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Есть два условия, которые могут подтолкнуть россиян воевать против российского диктатора Владимира Путина. Первая из них – успешность боевых действий "российского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) на территории страны-агрессора РФ. Вторая – ослабление российской власти.

Об этом рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду. Он отметил, что именно дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в России будет влиять на то, сколько россиян могут поддержать РДК и ЛСР и вступить в их ряды, чтобы воевать против Путина.

"Я бы выделил два фактора. Первый – успешные боевые действия этих организаций, РДК и ЛСР. Если они успешно будут воевать на Белгородщине, а потом, возможно, и в других российских регионах, это определенно будет привлекать к ним внимание, и часть россиян может переходить на их сторону. Второй фактор – ослабление российской власти", – отметил Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "политолог года", пишет Википедия.

Что касается второго фактора, он пояснил, что если российские власти будут действовать неэффективно и неадекватно, как это было заметно на Белгородщине, то часть россиян будет переходить на сторону оппозиционных военизированных структур, которые воюют с Путиным. Также на это повлияет усиление разрыва между российскими элитами и простыми россиянами.

"Еще раз обращу внимание — у них есть Пригожин, который сейчас выступает в роли нового Стеньки Разина и демонстрирует готовность воевать с российскими элитами. Другое дело, что он не готов воевать против Путина. Он одновременно такой Малюта Скуратов, путинский опричник и палач. Что будет дальше? Более вероятен сценарий для России не столько борьбы этих двух организаций против Путина, а войны "всех против всех", – отметил эксперт.

Такая война "всех против всех" будет хаотичной. Начнется внутренняя борьба за власть в РФ между различными субъектами.

"Это хаотичный процесс – где-то на Кавказе могут воевать с местными националистами, причем может так случиться, что через определенное время Кадыров, который сейчас верен Путину, может вновь восстановить независимость Чечни. Это вполне вероятный сценарий. Очень неспокойная ситуация в Дагестане, есть сторонники суверенитета Татарстана. То есть есть разные субъекты борьбы за власть в РФ, особенно учитывая Пригожина. И всё это может привести к началу внутренней борьбы за власть", – рассказал Фесенко.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Путин постепенно теряет власть в РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин потерял прежнюю власть в РФ. В стране началась очень серьезная борьба между государственными и частными армиями, а бизнес-партнеры Путина уже ему не верят.

Также ранее новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что элита РФ недовольна Путиным и его шансами в войне. Российскую элиту охватило настроение уныния относительно перспектив войны, которую Путин развязал в Украине. Даже самые оптимистичные кремлевские чиновники видят в "замороженном" конфликте наилучший доступный результат для страны-агрессора.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что Путин и его окружение думают, что подрыв Каховской ГЭС остановит украинские войска. Маломуж заявил, что в России оставалось три козырные карты. Первая из них – подрыв Каховской ГЭС, и эту карту РФ уже использовала. Вторая – шантаж ядерной угрозой, третья – использование ядерного оружия.

Политолог Андрей Пионтковский отмечал, что Кремль готовится к отставке Путина. Кремль и Китай понимают, что российский диктатор Владимир Путин не сможет выиграть войну, которую развязал против Украины. Поэтому теперь в РФ готовятся к отставке главы Кремля.

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