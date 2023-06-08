Зеленский – о "войне" Вагнера с Минобороны: Путин потерял прежнюю власть

В стране-агрессоре России происходит большой внутренний скандал, и этому следует радоваться, сказал президент Владимир Зеленский немецким журналистам.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-o-voyne-vagnera-s-minoborony-putin-poteryal-prezhnyuyu-vlast-10476520.html Ссылка скопирована

Бизнес-партнеры Путина больше в него не верят - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Руководитель государства-оккупанта России Владимир Путин потерял прежнюю власть. В стране началась очень серьезная борьба между государственными и частными армиям, а бизнес-партнеры Путина уже ему не верят. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью Welt он рассказал о том, что Путин уже не обладает большими властными полномочиями в России, как было раньше. Сейчас в Кремле большой скандал.

"Я думаю, что у них большой внутренний скандал", - считает Зеленский.

По его мнению, в РФ идет очень серьезная политическая борьба между государственными и частными армиями. Украинский гарант подразумевал противостояние Минобороны оккупантов и ЧВК Вагнера.

Также президент считает, что Путин потерял не только политическое, но и военное влияние. Бизнес-партнеры уже в него не верят.

"Я думаю, что Путин понимает, что это происходит. Я думаю, что он понимает, что у него есть проблема. Там есть недоразумения, и я рад этому. Когда это происходит? Когда люди что-то чувствуют. Чувствуют, что ситуация меняется. И я думаю, что его бизнес-партнеры утратили веру в него. И это влияет и на военную сферу, и на многие другие вещи. Путин потерял ту силу, которую имел раньше", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая перешел к открытому конфликту с руководством Минобороны страны-оккупанта России – Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

Пригожин, используя нецензурную лексику, в жесткой форме обратился к военному ведомству с требованием предоставить боевикам оружие.

Позже Пригожин вывел свое бандформирование из Бахмута Донецкой области. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что группировка Вагнер практически полностью разбита.

В июне стало известно, что 72-я бригада оккупантов РФ обстреляла боевиков Вагнера в Бахмутском районе. Вагнеровцы взяли в плен ее командира Романа Веневитина, который заявил. Командир оккупантов Веневитин сказал, что кадровые оккупанты открыли огонь по боевикам исходя из личных мотивов.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, в чем суть конфликта Пригожина и Минобороны РФ:

Другие новости: