"Чтобы их нога здесь не ступила": Лукашенко истерично раскричался, что ударит "ядеркой"

Белорусский диктатор заявил, что у него якобы "не будет колебаний относительно применения ядерного оружия в случае агрессии против Беларуси".

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Лукашенко истерично раскричался, что ударит "ядеркой"/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко только-только разместил на территории РБ тактическое ядерное оружие, которое там установила страна-агрессор Россия, как уже пытается им угрожать. Так, белорусский диктатор заявил, что он отдаст приказ о применении такого оружия в случае, если против Беларуси будет осуществлена агрессия.

При этом он отметил, якобы отдаст такой приказ без колебаний. Слова Лукашенко процитировало белорусское информагентство "Белта".

В то же время одной из причин размещения в Беларуси российского тактического ядерного оружия белорусский диктатор называет якобы некую угрозу для РБ.

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"Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога никаких плохих людей [неценз.] не ступала больше на белорусскую землю", – истерично раскричался Лукашенко.

Он отметил, что условием применения ядерного оружия будет "агрессия против Беларуси". При этом он добавил, якобы "ответ будет немедленным" и что у него "не будет никакого колебания", когда он будет отдавать такой приказ.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, которая имеет такое оружие. Это оружие сдерживания", – сказал Лукашенко.

Установление Россией ядерного оружия в Беларуси

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может быть ее носителем.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 25 мая заявил, что Российская Федерация уже приступила к перемещению ядерных боеприпасов на территорию Беларуси. Отвечая на вопрос, находится ли ядерное оружие уже в Беларуси, Лукашенко ответил: "Возможно. Я приеду – посмотрю".

Бывший белорусский военный офицер, политик и общественный деятель Сергей Бульба отмечал, что ядерный шантаж российским диктаторским режимом Украины и отдельных европейских стран через Беларусь вряд ли имеет практический смысл. Он подчеркнул, что для театра военных действий это ничего не меняет, это скорее политическое решение. По словам Бульбы, Путин размещением ядерного оружия в РБ, вероятнее всего, будет торговаться с Западом о снятии части санкций с РФ.

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