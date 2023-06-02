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Экс-офицер пояснил, зачем режиму Лукашенко ядерное оружие в Беларуси

Дмитрий Видоменко
2 июня 2023, 12:20 обновлено 2 июня, 12:24
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Сергей Бульба убежден, что белорусский диктатор Лукашенко сильно скомпрометировал свой режим перед Китаем (на чью поддержку он очень рассчитывал).
Бульба, Лукашенко
Режиму Лукашенко русское ядерное оружие нужно для укрепления своей власти - Бульба / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Ядерный шантаж русским диктаторским режимом Украины и отдельных европейских стран через Беларусь вряд ли имеет практический смысл. Об этом в интервью Главреду сказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам" Сергей Бульба.

"Для театра военных действий это ничего не меняет, будут эти ракеты запущены из Брянской области или из Гомельской. Ни тактически, ни стратегически, это ничего не дает. Решение, в первую очередь, политическое. Оно может быть достаточно изуверским, потому что когда Путин год назад угрожал применением ядерного оружия по Украине и самолетом "Судного дня", западные спецслужбы ему передали, что в случае применения он, его семья и ближайшее окружение будут уничтожены "под ноль" и срока давности не будет. Путин задумался, а до Лукашенко эту мысль, видимо, пока не смогли донести таким образом, что ни ему, ни его семье места на планете тоже не останется", ‒ сказал он.

Как говорит Бульба, то Путин размещением ядерного оружии в Беларуси, скорее всего, будет торговаться с Западом по поводу снятия части санкций со страны-агрессора РФ.

"С точки зрения Путина это логично, ведь если запустить ядерное оружие с белорусской стороны, то и "ответка" тоже пусть летит сюда же. Очень хочется надеяться, что это чисто политическое решение, которое просто направлено на повышение градуса, но не более того. Возможно, Путин попробует торговаться с Западом — мол, снимите часть санкций, тогда выведу ядерное оружие. Но пока ничто об этом не свидетельствует", ‒ сказал он.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны".

Бульба убежден, что беларусский диктатор Лукашенко сильно скомпрометировал свой режим перед КНР ‒ а на поддержку китайских коммунистов он очень надеялся. Потому выбора у него нет и он очень надеется, что русское оружие даст хоть какую-то гарантии сохранения им власти.

"Более того, я для себя отметил факт того, что Лукашенко очень надеялся на Китай. Он надеялся, что Путин у него — промежуточный вассал, а он присягнет непосредственному в Пекине, и все будет хорошо. Но на самом деле китайцы достаточно мудрые, и все это отслеживали. Беларусь была интересна им в качестве транспортного хаба, но сегодня они уже смирились с его потерей. И когда начались разговоры о ядерном оружии, Китай еще месяц назад высказал свое недовольство, но это не остановило ни Путина, ни Лукашенко. После этого Китай стал постепенно снижать трафик через Россию и Беларусь в Европу — за прошлый месяц количество контейнеров, которые прошли по этой линии на Запад, уменьшилось на 54%. Но Лукашенко опять не хочет об этом задумываться — видимо, он понимает, что теряет финансы, но у него есть убеждение, что только ядерное оружие способно сохранить его самого и его семью при власти. Он понимает, что без власти у него нет будущего, и за те преступления и более чем 20-летние издевательства над белорусами его посадят, как и его детей. Поэтому сегодня Лукашенко видит в ядерном оружии единственное спасение", ‒ сказал он.

Как оказалось в Беларуси русское ядерное оружие

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а уже сегодня, 25 мая, Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

В Китае выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим.

В Пекине сказали, что все конфронтации следует решать дипломатическим путем. Нельзя допустить риска начала ядерной войны.

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков говорил, что Россия пока не разместила в РБ ядерное оружие. По его словам, Москва пока декларирует намерения, а окончательное решение по данному вопросу, дескать, "будет приниматься в Минске".

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