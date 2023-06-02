РФ готовится ввести войска в Беларусь и поглотить ее после Лукашенко - Бульба

Лукашенко боится восстания в Беларуси, он видит свое спасение в ядерном оружии, считает Сергей Бульба.

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Лукашенко выторговал себе ядерное оружие и в обмен на это может ввести войска в Украину - Сергей Бульба / Главред

После непродолжительного отсутствия белорусский диктатор Александр Лукашенко снова появился на публике и принялся подыгрывать российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, Лукашенко заявил о начале перемещения в Беларусь ядерного оружия из страны-агрессора России. Причем призвал разделить участь военных преступников других стран-членов ОДКБ, вступая в "Союзное государство".

В интервью Главреду бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам" Сергей Бульба рассказал, зачем Россия перебрасывает комплексы С-400 в Беларусь, как Лукашенко собирается прикрыться от восстания ядерным оружием, хочет ли Кремль менять Лукашенко, и готовы ли белорусы воевать в Украине.

Недавно Россия перебросила в Беларусь дополнительные комплексы С-400. Как вы считаете, с какой целью это делают — говорит ли это о том, что Украину могут обстреливать этими комплексами с территории Беларуси в ближайшее время?

Здесь нужно понимать, что, скорее всего, этот конкретный С-400 прибыл для защиты ракетного хранилища. Есть предположения, что его разместили на старой советской ракетной базе в Колосово. Именно там мы в последнее время замечали активность по линии службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) — туда постоянно и белорусы ездили в РФ чему-то учиться, и россияне что-то инспектировали. Так вот С-400 поехали именно на эту базу. Я разговаривал с украинскими друзьями, которые считают, что это вполне логичное размещение - чуть подальше от границы с Украиной. Но аналогичная база готова и в Гомельской области.

По всей видимости, у них [между Лукашенко и Путиным] есть некая договоренность, концепция, и здесь нет никаких спонтанных действий. Есть версия о том, что Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие.

Смотрите интервью Сергея Бульбы о Лукашенко Главреду:



А для чего?

Он реально боится того, что Польша либо Украина, либо они вместе, придут защищать территорию страны от агрессора. Он понимает, что у него нет шансов. Его советскими мозгами он до сих пор не понимает, как Россия с ее потенциалом может проиграть. То есть в его понимании Россия может просто "мясом" завалить, потому у него не стоял вопрос, кого поддерживать. При всем том, какой огромный бизнес он вел с Украиной, сколько доходов у него шло оттуда, он все равно этим пренебрёг и поставил на российскую сторону.

Если откатиться на год назад, то как раз тогда шла подготовка самолетов Су. Их загнали в Россию, что-то там доработали, добавили им ракеты с так называемой спец БЧ (боевой частью. - Главред). Самолеты уже давно вернулись в Беларусь, а параллельно шел разговор об "Искандерах", способных нести ракету со "спец БЧ", к чему давно был подготовлен персонал. Путин специально тянул до 25 марта, знаковой даты для белорусов из-за объявления в этот день в 1918 году Белорусской народной республики. Поэтому Путин именно в эту дату объяснил белорусам, что государственности у них нет, и Россия размещает в Беларуси свое ядерное оружие.

С моей точки зрения, этим Лукашенко повторяет ту же ошибку, которую он допустил в 1999 году. Подписывая Союзный договор, тогда он надеялся, что Ельцину пора будет уходить, а Лукашенко, молодой и перспективный, сможет занять его место. Но Ельцин как хитрый номенклатурщик, ему намекнул, что, мол, быть тебе моим преемником (хоть и не уточнил, что сказал то же самое еще 20 людям). Тем не менее, у нашего Шкловского парня снесло голову, и он решил, что он единственный и самый достойный. Потому он подписал Союзный договор, даже не глядя в его текст. Он надеялся, что цена на газ для Минска будет такой же, как для Смоленска. А оказалось, что в подписанном варианте в сноске было указано, что углеводородов это не касается.

И сейчас Лукашенко покупает такого же "троянского коня". Буквально несколько дней назад, когда Шойгу и Хренин подписывали договор о ядерном оружии, оказалось, что Россия не доверяет белорусам обеспечение должной сохранности этого оружия. Они сказали, что вместе с ядерным оружием в Беларусь переезжает и контингент, который будет им заниматься. Для белорусов это стало неожиданностью, но им снова намекнули про Мачулищи.

Почему я называю это "троянским конем"? Потому что вроде и завозится ядерное оружие, но при любом транзите власти, который потом возможен при кончине Лукашенко или еще каких-то событиях, тем более — революционных (от этого, в общем-то, никуда не деться, потому что нет другого варианта) Россия всегда сможет ввести свои войска, обосновывая это международному сообществу тем, что они должны обеспечить сохранность ядерного оружия, чтобы оно не попало в третьи руки.

А как это объяснить? Ведь Беларусь, как и Украина, в принципе не является страной с ядерным статусом. Соответственно, с точки зрения международного права это незаконно.

Это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Но Путин уже столько всего переступил, что обращать внимание на какую-то бумажку для него несерьезно.

Насколько, по-вашему, реально применение ядерного оружия с территории Беларуси по Украине либо странам Европы (например, Польше)? Готов ли Путин на это идти?

Для театра военных действий это ничего не меняет, будут эти ракеты запущены из Брянской области или из Гомельской. Ни тактически, ни стратегически, это ничего не дает. Решение, в первую очередь, политическое. Оно может быть достаточно изуверским, потому что когда Путин год назад угрожал применением ядерного оружия по Украине и самолётом "Судного дня", западные спецслужбы ему передали, что в случае применения он, его семья и ближайшее окружение будут уничтожены "под ноль" и срока давности не будет. Путин задумался, а до Лукашенко эту мысль, видимо, пока не смогли донести таким образом, что ни ему, ни его семье места на планете тоже не останется.

С точки зрения Путина это логично, ведь если запустить ядерное оружие с белорусской стороны, то и "ответка" тоже пусть летит сюда же. Очень хочется надеяться, что это чисто политическое решение, которое просто направлено на повышение градуса, но не более того. Возможно, Путин попробует торговаться с Западом — мол, снимите часть санкций, тогда выведу ядерное оружие. Но пока ничто об этом не свидетельствует.

Более того, я для себя отметил факт того, что Лукашенко очень надеялся на Китай. Он надеялся, что Путин у него — промежуточный вассал, а он присягнет непосредственному в Пекине, и все будет хорошо. Но на самом деле китайцы достаточно мудрые, и все это отслеживали. Беларусь была интересна им в качестве транспортного хаба, но сегодня они уже смирились с его потерей. И когда начались разговоры о ядерном оружии, Китай еще месяц назад высказал свое недовольство, но это не остановило ни Путина, ни Лукашенко. После этого Китай стал постепенно снижать трафик через Россию и Беларусь в Европу — за прошлый месяц количество контейнеров, которые прошли по этой линии на Запад, уменьшилось на 54%. Но Лукашенко опять не хочет об этом задумываться — видимо, он понимает, что теряет финансы, но у него есть убеждение, что только ядерное оружие способно сохранить его самого и его семью при власти. Он понимает, что без власти у него нет будущего, и за те преступления и более чем 20-летние издевательства над белорусами его посадят, как и его детей. Поэтому сегодня Лукашенко видит в ядерном оружии единственное спасение.

А Кремль готов сохранять Лукашенко у власти? Ведь он по сути уже контролирует территорию Беларуси, российские военные находятся на белорусской территории, политически Кремль имеет давление на Лукашенко. Нужен ли Лукашенко Кремлю на нынешней должности?

За все это время Кремль не нашел персонажа, во-первых, с настолько советскими мозгами, а во-вторых, настолько жесткого и властолюбивого, который в угоду своей власти будет уничтожать свой же народ. Пока они не нашли ему замену, и 9 мая, когда Лукашенко приехал в Москву и внешне был совсем некрасив, Путин сильно заволновался. Россияне даже посчитали, что за время правления Лукашенко Россия вложила в Беларусь порядка 200 миллиардов долларов. То есть просто так потерять такую инвестицию россияне не готовы. Потому они будут держать его до конца.

Более того, после того, как несколько дней назад польский генерал Скшипчак высказался насчет того, что Польша должна будет помочь революции в Беларуси (хотя все информационные агенства потеряли мысль, что это возможно после победы Украины, и многие подали это так, что Польша должна уже помогать), все сразу отреагировали. Больше всех Россия, которая заявила, что просто введет свои войска и будет отстаивать Лукашенко до конца.

Это не чревато тем, что им придется по линии министерства обороны снимать какое-то боевое подразделение. В 2020 году это не афишировалось, но тогда Росгвардия находилась на территории Беларуси. То есть в тот момент, когда были так называемые выборы, то росгвардейцы, пересекая границу, заявляли, что они едут в Беларусь в отпуск. Но их количество измерялось сотнями, причем это были подготовленные "спецы".

Кстати, вы упомянули 9 мая и появление Лукашенко на публике. Как вы считаете, насколько реальна болезнь белорусского диктатора? Потому что есть разные версии — одни говорят, что он действительно болен, другие считают, что он симулирует, чтобы Путин отстал. Действительно ли Лукашенко настолько болен?

Лукашенко болен. У него хроническая болезнь, запущенная, которая вовремя не была прооперирована, а сейчас весеннее обострение вот так дало о себе знать. Но по информации изнутри, это не смертельная болезнь.

А что это может быть за болезнь?

У него запущенное сердечно-сосудистое заболевание.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

То есть у него это с возрастом вот так проявилось?

Естественно. Это возрастное, много сбоев в организме. Здесь у белорусов даже какое-то время назад появился новогодний тост - "ШОС". Но это не Шанхайская организация сотрудничества, а "Шоб он сдох". То есть народ его настолько "любит". И он отвечает ему тем же, и поэтому душит его постоянно. Вот, смотрите, сколько времени прошло с 2020 года, а людей до сих пор тягают на допросы. И уже сейчас перешли к тому, что тем, кто донатил, и отсидевшим, присудили штрафы. А тех, кто донатил на ВСУ, всех вызывают в КГБ. И если раньше это были индивидуальные беседы, то сейчас требуют сдать своих единомышленников. С начала августа прошлого года порядка 38 тысяч белорусов прошло через тюрьмы. И это продолжается. Было принято беспрецедентное решение всех тех, кто на "официальных выборах президента" подписывался за других кандидатов кроме Лукашенко, вызвали на собеседование. Тех, кто не очень духовитый, оставили на месте и разрешили работать дальше, а тех, чей психологический портрет сотрудники КГБ сочли достаточно устойчивым в своих убеждениях, уволили с работы. Таким образом произошла зачистка Беларуси. Ведь россиян тоже интересовало, чтобы количество тех, кто против, насчитывало 2-3 процента, тогда это не было бы страшно для них. Из Беларуси по самым скромным оценкам выдавили от 700 тысяч до 1 миллиона людей. Это - пассионарии, которые как раз были недовольны властью. А для народа в 9 миллионов это критично, ведь обычно пассионарии составляют 4-5 процентов.

Ранее в одном из своих интервью вы говорили о том, что к войне против Украины в Беларуси готовы около 30% военнослужащих. С учетом этих репрессий, изменилась ли ситуация, и какие сейчас настроения в белорусском обществе?

Во-первых, в 2020 году Россия все-таки приняла решение завезти в Беларусь своих штатных идеологов и вывела их на белорусское телевидение. То есть началось вещание полностью российского нарратива. Среди тех, кто смотрит телевизор, в большинстве своем возникает диссонанс - с одной стороны, более 80 процентов белорусов против войны, но при этом 45 процентов, наслушавшись по телевизору российских нарративов, поддерживают действия России в Украине.

Я тут очень сожалею, но в 2013-2014 году я пытался пролоббировать вопрос. Частично нам удалось, и тогда Порошенко предложил Лукашенко сделать совместный телеканал. И я сожалею, что мы не смогли ввести украинское телевидение в беларусское вещание. Если бы тогда это было сделано, то сегодняшней картины не было бы. Собственно говоря, дважды по нашей просьбе собиралась межведомственная комиссия в Киеве из представителей от СБУ до МИД по белорусскому вопросу. Впервые это было в 2017 году, когда было дело "Белого легиона" в Беларуси и нас обвинили в подготовке госпереворота, а Украину - в подготовке боевиков. Тогда не было принято никакого решения. В следующий раз мы уже инициировали с прошлым составом Верховной Рады, готовили свои предложения, но также ничего не было принято. И потом чиновник МИД Украины в кулуарах признался - мол, ребята, не обижайтесь, у нас нет концепции по Украине, а вы хотите ее по Беларуси. К сожалению, имеем то, что имеем.

С 2014 года я мечтал и пытался вдохновить украинскую сторону на создание белорусско-украинского союза. Я считал, что нам нужен именно белорусско-украинский союз, а не белорусско-российский. Но, тем не менее, белорусов уже не воспринимают так, как их воспринимали в 2014-2015 году. Я помню, когда в 2014 году приезжал на фронт, украинцы видели белорусские паспорта, то у них глаза светились - они понимали, что они не одни, и есть братья. А сегодня благодаря Лукашенко мы дожились до того, что белорусов воспринимают как вражеский народ.

Насколько беларусы готовы идти против Лукашенко с учетом тех репрессий, которые происходят?

Повторюсь, очень много народу выехало. Здесь нужно реально понимать, что вот эти наши распиаренные лидеры оппозиции, "тихановские", не имеют сейчас никаких шансов. Та военная хунта, которая в 2020 году предала свой народ и пошла за узурпатором, понимая, что он незаконно избранный, просто так власть сейчас никому не отдаст. Поэтому у них по Конституции все готово - в случае кончины Лукашенко заступает Кочанова (Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. - Главред), а в случае его экстремальной смерти еще в 2021 году был принят указ о переходе власти к главе Совета безопасности Вольфовичу. То есть нет ни одного варианта будущего с приходом к власти лидера оппозиции Светланы Тихановской. Тем более, что их влияние внутри Беларуси сегодня, нужно признать, никакое. Те, кто их поддерживали, в основном выехали, а остальных за два года накрывает пропаганда. Им постоянно объясняют, что если бы они выбрали Тихановскую, то у нас была бы война.

Мол, только благодаря Лукашенко, который остался у власти, у нас все стабильно, хорошо и нет войны, поэтому любите Лукашенко и не вздумайте больше протестовать. И, честно говоря, из-за этой пропаганды, поскольку она повторяется уже третий год, многие белорусы, которые сочувствовали протестам, сегодня уже начинают задумываться. Мол, это вы протестовали, а у нас все нормально. Поэтому ситуация не самая лучшая. Такое чувство, что они выстраивают свою параллельную Корейскую народно-демократическую республику, где все, кому нужна свобода, и кто хочет жить в демократической стране, будут просто невостребованы.

К каким последствиям для Беларуси это может привести в ближайшем будущем, если все будет идти по этому сценарию?

Я как-то пытался осмыслить период 25-летнего правления Лукашенко. Москва не зря старалась - им потребовалось 25 лет на медленное переваривание Беларуси. На обслуживание такой огромной территории, как Беларусь сегодня необходимо минимум 300 миллионов. Заманить народ какими-то коврижками они, видимо, не способны - им проще кого-то загнать, заставить. Поэтому и была поставлена задача восстановления Советского Союза с целью обеспечить дальнейшее выживание России. Я помню, как еще в начале 1990-х приезжаешь в Сибирь, Сургут, Тюмень и там было очень много белорусов, украинцев. И тогда я обратил внимание на то, что сами русские тогда были либо какими-то серьезными начальниками, либо полными отстоями. А среднее руководящее звено закрывалось как раз за счет украинцев, белорусов, и частично - татар. Глядя на всю эту ситуацию изнутри, я понимал, что в славянских семьях - русских, белорусов, украинцев - было по 2-3 ребенка, а в азиатских - 5-7. Было понимание, что проходит поколение, и там славянство становится исчезающим видом. Поэтому Россия сегодня борется за свое выживание, как умеет.

Потому и была поставлена задача поглощения Украины, Беларуси и части Казахстана. Для России экзистенциальность состоит в том, что монголо-татарская орда якобы хочет поглотить Киевскую Русь, чтобы и дальше утверждать, что они и есть Русь. А для всего остального мира это переходит в разряд экзистенциальности по простому критерию: если ты за свободу, понимаешь, уважаешь свою свободу и свободу соседа, то тогда ты на стороне света. А если ты на стороне тех, которые утверждают, что нужно любить какого-то странного Путина с его воровским окружением, то это не совсем понятно.

Чего ждать? Россия отводила на поглощение Беларуси 25 лет, чтобы оно прошло более-менее гармонично (с их точки зрения). Как комодский варан: прыснул яд - и смотрит, когда жертва окочурится.

Так же поступила и Россия - мы понимали, что на войне в Украине решается вопрос всей Европы, и в первую очередь - Беларуси. Потому что в случае победы России (хоть я такого варианта и не допускаю) у белорусов шансов бы никаких не было - мы бы просто растворились. Нас бы просто съели в этом старом советском котле, и на этом бы все закончилось.

Я бы хотела вернуться назад, условно к болезни Лукашенко. Вы сказали, что сейчас уже в белорусских правящих элитах готовят запасной план, что сделать делать в случае ухода Лукашенко по болезни или в каких-то еще экстремальных ситуациях. У других экспертов встречала мнение, что может начаться борьба за власть внутри Беларуси. С учетом того, что вы уже назвали двух возможных преемников, Кочанову и Вольфовича, как вы считаете, готовы ли белорусские элиты их принимать как руководителей? Ведь по поводу Кочановой, например, есть сомнения. И что будет, если Вольфович займет место Лукашенко?

Во-первых, там никто не говорит о демократии. Поэтому готовы элиты или нет - другой вопрос. Да, им не нравится, ведь Кочанова - это витебский клан, она устраивает Россию. И, к сожалению, "устраивает" или "не устраивает" Россию тут будет основным критерием. Страна давно сидит на нефтяной игле. Я не зря вспоминал о вложенных 200 миллиардах, потому что они привыкли к вечным дотациям. На самоокупаемости сегодняшняя Беларусь не вытянет. Все эти славные госпредприятия Беларуси, про которые рассказывали, что, мол, хорошо, что Лукашенко их сохранил. Но это советские заводы, прошло 30 лет, а они не модернизировались. И кому сейчас нужны наши трактора с МТЗ, МАЗы? Никому. И проблема новой власти будет в том, куда все это девать. Потому говорить о самообеспечении Беларуси нереально. Помощь Запада в случае с Кочановой вряд ли пойдет.

К сожалению, мы окончательно дрейфуем к России. И нас могло спасти только одно - победа Украины и ее выход к границам.

А если бы Украина потом еще бы и зачистила все, то тогда бы уже и в Беларуси нашлось много тех, кто выступил бы против России и белорусского режима.

Я не зря упоминал 30 процентов, о которых вы говорили из моих предыдущих выступлений. Я говорил о трех бригадах сил спецопераций. Витебскую бригаду довели до 2 тысяч, примерно столько же в Брестской около 1,5 тысяч в Марьиной Горке. И среди них только 30 процентов верили в свой профессионализм и думали, что могут воевать. В остальном Беларуси, собственно, и выставить нечего - это еще четыре механизированных бригады, среди которых я не вижу таких яростных воинов, которых нужно на цепи держать, иначе они всех порвут. Нет такого. Никто не хочет по-настоящему воевать.

При этом ждать каких-то событий в Беларуси, некого бунта сегодня тоже не приходится. Они сами говорят, что если их погонят воевать в Украину, то как только оттуда пойдут "200-е" и "300-е", страх "задвухсотиться" на фронте преодолеет страх сесть в Беларуси за измену родине. И только тогда возможны бунты.

А связаны ли с этими опасениями белорусских военнослужащих укрепление белорусской границы вблизи Украины? На что это рассчитано - работа на пропаганду или это какие-то подготовительные действия?

Это страх Лукашенко. Когда еще в прошлом году в этот же период проходили совещания высшего командного состава, и когда начинали рассказывать нарратив о нападении Запада, подготовке в Польше 200-тысячной ударной группировки, смотрели на это с удивлением. Но когда эта пропаганда продолжилась весь год, то теперь они свято в это верят. Министр обороны Беларуси Хренин уже прямо заявляет, что "Запад хочет разрушить славянское единство". То есть какая картина мира у человека, если русские пришли, уничтожают украинцев, а при этом у Хренина эта хрень в голове?! И люди в этом почему-то живут. Я не знаю, как это все сочетается, но оно у них почему-то сочетается.

Есть ли какой-то сценарий, при котором белорусы могут открыто вступить в войну против Украины? С учетом того, что у России проблемы с ее личным составом, а у Беларуси хоть и маленькая армия, но имеется.

Во-первых, у Путина в Беларуси есть агентура на всех уровнях. Поэтому он понимает, что пользы от таких вояк не будет никакой. С другой стороны, от российских мобилизованных пользы тоже мало, но, по крайней мере, они хотя бы не так активно разбегаются. По белорусам они прогнозируют, что те могут повести себя не только как пленные румыны в 1944 году, но и активно переходить на сторону Украины вместе с вооружением. То есть одними заградотрядами тут не обойдешься.

Очень знаково было, когда Пашинян устроил демарш на заседании ОДКБ, после чего оно зашаталось. Тогда Путин лично прилетел в Минск уговаривать Лукашенко, обещать ему всякие коврижки. И тогда же он предлагал Лукашенко ввести войска, но не в зону боевых действий, а в уже оккупированную часть Донецкой и Луганской областей со вспомогательными функциями - логистика, полицейские функции и прочее. Но у кого-то хватило мозгов и понимания, что такой ввод может катастрофично закончится для Беларуси. Ведь мы же понимаем, что у России хватило бы паскудства развернуть свою орду, накрыть белорусов и потом сказать, что это сделали украинцы, тем самым попробовав вызвать суету и гнев у белорусов.

Я вообще не склонен преувеличивать в этом роль Лукашенко. Тезис о том, что именно он не допустил участия в войне белорусских вооруженных сил, сомнителен. Когда с белорусской стороны ракеты летели в сторону Украины (по разным оценкам было запущено от 670 до 720 ракет), разве Лукашенко это нравилось? Нет, категорически не нравилось, но он ничего не мог с этим сделать. И потом у меня такое впечатление, что только после того, как Китай замолвил словечко, Путин перестал это делать. Сейчас есть версия о том, что Лукашенко выторговывал ядерное оружие как гарантию для себя, но при этом обещал Путину, что после получения ядерного оружия он спокойно сможет ввести белорусские войска. То есть мы еще не знаем, чем все это закончится, и как он дальше будет выкручиваться, потому что, повторюсь, Китай уже не особо заступается. А других аргументов я пока не вижу.