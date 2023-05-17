В Беларуси "ткнули носом" Путина и назвали условие размещения у себя ядерного оружия

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил, что агрессор Россия пока не разместила в республике свое тактическое ядерное оружие. По его словам, такая риторика Кремля – "просто заявление". Дескать, Минск "сам будет решать", будет ли в РБ российское ядерное оружие.
В ходе дебатов в ООН белорусский делегат сказал, что риторика РФ о размещении ядерного оружия является только заявлением, а сама Москва для этого ничего и не сделала.
"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано по этому поводу", - сказал Рыбаков.
Также Валентин Рыбаков подчеркнул, что вероятность появления в Беларуси ядерного оружия зависит, мол, от "решения правительства Беларуси, а не любого другого государства".
Угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
Глава Кремля Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому Москва намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие.
Вооружения там появятся, дескать, в ответ на просьбу местного диктатора Александра Лукашенко. Минск не должен получить контроль над ядерными зарядами.
В Китае выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим.
В Пекине заявили, что придерживаются позиции, согласно которой конфронтации нужно решать дипломатическим путем. Нельзя допустить начала ядерной войны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Китай, вероятно, не допустит размещения Россией ядерного оружия на территории Беларуси.
По его словам, риторика Путина является шантажом Запада, цель которого – организовать переговоры по завершению войны против Украины на "своих условиях".
Смотрите видео, в котором Санников объяснил, почему Беларусь может стать мишенью для ядерного удара:
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