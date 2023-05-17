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В Беларуси "ткнули носом" Путина и назвали условие размещения у себя ядерного оружия

Андрей Ганчук
17 мая 2023, 13:15 обновлено 17 мая, 13:16
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В подконтрольной стране-агрессору России Беларуси вдруг, дескать, "захотели сами решать", будет ли на территории государства российское ядерное оружие.
Путин, ядерное оружие
В Беларуси назвали "просто заявлением" угрозы Путина разместить тактическое ядерное оружие в республике / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил, что агрессор Россия пока не разместила в республике свое тактическое ядерное оружие. По его словам, такая риторика Кремля – "просто заявление". Дескать, Минск "сам будет решать", будет ли в РБ российское ядерное оружие.

В ходе дебатов в ООН белорусский делегат сказал, что риторика РФ о размещении ядерного оружия является только заявлением, а сама Москва для этого ничего и не сделала.

"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано по этому поводу", - сказал Рыбаков.

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Также Валентин Рыбаков подчеркнул, что вероятность появления в Беларуси ядерного оружия зависит, мол, от "решения правительства Беларуси, а не любого другого государства".

Угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Глава Кремля Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому Москва намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие.

Вооружения там появятся, дескать, в ответ на просьбу местного диктатора Александра Лукашенко. Минск не должен получить контроль над ядерными зарядами.

В Китае выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим.

В Пекине заявили, что придерживаются позиции, согласно которой конфронтации нужно решать дипломатическим путем. Нельзя допустить начала ядерной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Китай, вероятно, не допустит размещения Россией ядерного оружия на территории Беларуси.

По его словам, риторика Путина является шантажом Запада, цель которого – организовать переговоры по завершению войны против Украины на "своих условиях".

Смотрите видео, в котором Санников объяснил, почему Беларусь может стать мишенью для ядерного удара:

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