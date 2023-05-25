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Путин отдал приказ: Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в Беларусь

Мария Тупик
25 мая 2023, 19:24 обновлено 25 мая, 19:28
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Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения в Беларуси.
Путин, Лукашенко, ядерное оружие
Путин, Лукашенко, ядерное оружие / Коллаж Главред, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Александр Лукашенко 25 мая заявил, что Российская Федерация уже приступила к перемещению ядерных боеприпасов на территорию Беларуси.

"Он (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам нужно было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов", - заявил Лукашенко, передает BELTA.

Отвечая на вопрос, находится ли ядерное оружие уже в Беларуси, Лукашенко ответил: "Возможно. Я приеду - посмотрю".

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Как оказалось ядерное оружие в Беларуси

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а уже сегодня, 25 мая, Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

В Китае выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим.

В Пекине сказали, что все конфронтации следует решать дипломатическим путем. Нельзя допустить риска начала ядерной войны.

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков говорил, что Россия пока не разместила в РБ ядерное оружие. По его словам, Москва пока декларирует намерения, а окончательное решение по данному вопросу, дескать, "будет приниматься в Минске".

Смотрите видео, в котором Санников рассказал, что грозит Беларуси в случае размещения ядерного оружия:

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