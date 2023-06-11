Кремль готовится к отставке Путина - Пионтковский

Политолог заявил, что в России уже понимают, что Путин не сможет выиграть войну против Украины.

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Кремль готовится к отставке Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот из видео

Кремль и Китай понимают, что российский диктатор Владимир Путин не сможет выиграть войну, которую развязал против Украины. Теперь там готовятся к отставке Путина. Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в интервью Эспрессо.

Запад уже не боится российских ядерных угроз. К тому же российские оккупанты не смогут сдержать украинское контрнаступление. Чтобы задержать ВСУ РФ в панике подорвала Каховскую ГЭС.

Даже российский пропагандист Соловьев прекратил обвинять Украину в этом.

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"Слушайте, вы не поверите: Соловьев, который несколько дней кричал, что чуть ли не сам видел, как украинские "хаймерсы" разбомбили эту несчастную дамбу, начал говорить: знаете, я подумал, все данные говорят, что дамба разрушилась по естественным причинам, это не россияне взорвали и не украинцы, это старенькая дамба, она не выдержала, потому что было много ударов по ней, к тому же напор воды, но самое интересное, что это спустили обязательную методичку, саморазоблачение начал целый ряд кремлевских агентов из оппозиции, которые заучено стали повторять по Соловьеву то же самое", - сказал Пионтковский.

По мнению политолога, именно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал действовать в России.

"Но я должен вам доложить: появилась другая, очень влиятельная партия в русской верхушке. Партию Путина я сейчас называю "партией почетной ничьей". А есть "партия управляемой капитуляции". Фронтменом этой партии является, конечно, Пригожин, который ежедневно повышает планку своего разоблачения министерства обороны как совершенно никчемной, воровской организации и, собственно, готовит самых ярых сторонников", - сказал эксперт.

Кто такой Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме. С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями. Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая перешел к открытому конфликту с руководством Минобороны страны-оккупанта России – Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

Пригожин, используя нецензурную лексику, в жесткой форме обратился к военному ведомству с требованием предоставить боевикам оружие.

Позже Пригожин вывел свое бандформирование из Бахмута Донецкой области. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что группировка Вагнер практически полностью разбита.

В июне стало известно, что 72-я бригада оккупантов РФ обстреляла боевиков Вагнера в Бахмутском районе. Вагнеровцы взяли в плен ее командира Романа Веневитина, который заявил. Командир оккупантов Веневитин сказал, что кадровые оккупанты открыли огонь по боевикам исходя из личных мотивов.

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