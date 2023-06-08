"Путин реализуют политику сожженных мостов: Маломуж назвал три козыря РФ

По словам Маломужа, Россия уже давно не может ничего сделать ни на юге Украины, ни на востоке.

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Маломуж о Путине и подрыве Каховской ГЭС / Коллаж Главред, фото УНИАН, Главред, сайт Кремля

Россия в очередной раз доказала, что действует так, как немцы во время Второй мировой войны. Как заявил в интервью Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, Путин и его окружение думают, что подрыв Каховской ГЭС остановит наши войска.

"Путин и его ближайшее окружение (Шойгу, Герасимов, Патрушев, Бортников) реализуют политику сожженных мостов. А теперь – еще и подрыва плотин. Они думают, что это остановит наши войска, но зря – нас это не остановит", - говорит Маломуж.

По словам Маломужа, Россия уже давно не может ничего сделать ни на юге Украины, ни на востоке.

"Путин в отчаянии, поэтому он и запускает каждую ночь ракеты по мирному украинскому населению, в том числе по жителям Киевщины. Он все еще надеется, посеяв страх и хаос среди украинцев, спровоцировать протесты, чтобы украинское население вынудило свое руководство пойти на переговоры, но на российских условиях.Этот инструмент уже не раз доказал свою неэффективность, но других у России уже почти нет", - говорил генерал.

Маломуж заявил, что у России оставалось три козырные карты.

"Первая из них - подрыв Каховской ГЭС, и эту карту она только что использовала. Вторая – шантаж ядерной угрозой, которая может исходить от Запорожской АЭС. Это чрезвычайно беспокоит весь мир, потому что создаст проблемы не только Украине, но и Турции, странам Европы и самой России. Третья – использование ядерного оружия.Об отчаянии России свидетельствует то, что она начала применять наиболее варварские и нечеловеческие инструменты", - сказал он.

При этом Маломуж отмечает, что до ядерных карт дело не дойдет.

"Путин будет пытаться повышать ставки, но до ядерных карт, думаю, дело не дойдет. Потому что это станет вызовом для всего мира, и западные страны попытаются предотвратить любые движения России в этом направлении, нанеся удары на опережение. При таких условиях даже последние партнеры России - Индия и Китай - выступят против Москвы. В конце концов Путин окажется не просто в изоляции, а перед жестким выбором – погибнуть или пойти на уступки. Или, третий вариант, Путина устранит его окружение, чтобы не допустить катастрофы по вине России, а в будущем не отвечать за это в международных судах", - сказал он.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

Во вторник, 6 июня, оккупационные войска России совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, подрыв случился около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго выяснили, что взрыв произошел в машинном зале Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что оккупанты РФ взорвали Каховскую ГЭС по приказу главы Кремля Путина. По мнению чиновника, подобные решения принимаются исключительно на высшем политическом уровне.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что разрушение Каховской гидроэлектростанции было бы невозможным, если бы агрессор Россия не вторглась не территорию Украины. Москва в любом случае несет ответственность за инцидент.

Смотрите видео, в котором в ВСУ рассказали, зачем оккупанты России подорвали Каховскую ГЭС:

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