В России уже появились условия для гражданской войны - Фесенко

Внутренняя ситуация может перерасти в настоящую революцию и будет иметь шансы на успех лишь в том случае, если начинается кризис элит, подчеркивает эксперт.

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В России уже появились предпосылки новой гражданской войны - Фесенко / Главред

Полномасштабное вторжение страны-агрессора России начинает понемногу разбирать по кирпичам кремлевскую стену, которую Путин цементировал в течение двух десятилетий у власти. Чем дольше идет война, тем больше шансов становится на дворцовый переворот внутри Кремля, а вместе с ним - и на начало гражданской войны в России.

В интервью Главреду председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, можно ли события на Белгородщине считать началом гражданской войны в РФ, почему Путин до сих пор не убрал Пригожина, и как турбулентность внутри РФ ускорит завершение войны в Украине.

Говоря о терминологии, что можно считать гражданской войной? Что вкладывается в это понятие?

Как правило, под гражданской войной понимают прямые военные действия между субъектами внутри страны. Когда представители различных политических, идеологических формирований внутри страны воюют между собой. Или, как, например, недавно в Судане (хотя конфликт там еще не улажен), когда между собой начинают воевать воинские формирования.

История России знает примеры гражданских войн в различных формах. В современном виде наиболее известна гражданская война, которая происходила 100 лет назад после распада Российской империи. К власти пришли большевики, и началась война между красными и белыми. Но там были и разные третьи силы, так называемая атаманщина (как ее называют в Украине). И сейчас, как это ни парадоксально, эта тенденция проявляется не в Украине, где есть такая историческая традиция, а именно в России. Я имею в виду Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Гражданские войны могут происходить на этнической основе, между представителями разных этносов, или на религиозной. Например, в некоторых странах Европы, в Новое время и не только, были именно религиозные войны — это явление было распространенным в XVI, XVII веках. И, безусловно, такие войны происходили на политической почве между отдельными регионами — например, гражданская война в США происходила между Севером и Югом, когда отдельные штаты фактически вышли из состава Соединенных Штатов, что и стало поводом для начала гражданской войны. То есть варианты есть разные, но главное — это война между внутренними политическими субъектами. Не между государствами, а именно внутри страны.

Возможна ли гражданская война в России? Думаю, что да. Более того, определенные предпосылки для такой войны и определенные ростки мы уже видим. Невозможно предсказать, когда это произойдет, потому что история может развиваться по-разному. В принципе, из ростков гражданской войны может ничего не вырасти, и, наоборот, все может очень быстро развиваться, как это было в России в 1917 году. Кстати, 30 лет назад, в 1993 году, в современной России почти началась гражданская война. Тогда все ограничилось Москвой, когда было столкновение между Ельциным и его противниками из тогдашнего парламента, но были локальные боевые действия, были погибшие. То есть был хоть и локальный, но гражданский конфликт.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Что может произойти в перспективе? Наиболее вероятный сценарий ближайшего будущего — война, связанная с борьбой за власть после Путина или же в случае его значительного ослабления. То есть он может остаться у власти, но тогда либо из-за его состояния здоровья, либо из-за резкого падения доверия к Путину, либо в случае потери контроля над политической ситуацией, начнется борьба за власть. Традиционный вариант для России — дворцовый переворот. В РФ они происходили в XVIII веке. Тогда была смута — огромный внутренний конфликт, поэтому для России эта тенденция достаточно известна и не является необычным явлением, потому что такое бывало уже неоднократно. И вот сейчас риск новой гражданской войны связан с возможностью борьбы за власть либо в период ослабления Путина, либо в постпутинский период.

Теоретически может случиться так, что в случае внутренней борьбы некоторые регионы России могут отделяться от нее, ибо так им будет спокойнее. И национальные элиты, если будут способны на это, могут пойти на такой шаг. Мы видели подобные ситуации во время распада Советского Союза. Кстати, именно тогда возник феномен так называемых непризнанных государств, которые Россия, между прочим, до сих пор использует в собственных интересах. И парадокс в том, что такие государства потенциально могут возникнуть и в составе самой РФ. Но главный сценарий — гражданская война в форме борьбы за власть между различными силовыми структурами, а также частными армиями, которые уже созданы в РФ.

Есть как минимум две таких армии, мощные и с опытом боевых действий — ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, который сейчас не скрывает своих политических амбиций. Он якобы слушается Путина, но очевидно, что у него есть политические амбиции, и его прикрывает по меньшей мере одна из башен Кремля. Другие, напротив, его не просто боятся, а ненавидят. Сейчас мы видим очень показательную ситуацию, которая проявилась в последние недели: если ранее Пригожин публично достаточно агрессивно конфликтовал с руководством Минобороны РФ — Шойгу, Герасимовым и некоторыми генералами, то теперь он критикует российские элиты. Как он говорит, "зажравшихся сынков и дочерей" богачей из Рублевки. И это вызывает поддержку у многих россиян.

По интервью Пригожина очень заметно, что украинцев, с которыми он воюет, он уважает, потому что это достойный противник. А вот Шойгу и других представителей российских элит он ненавидит. И вот эта ненависть, скорее, направлена внутрь, а не наружу. Точно так же ненавидят и Пригожина. И это не только Шойгу, но и многие другие, в том числе российские губернаторы, которые являются личными врагами Пригожина.

Первые ростки войны уже появились. Буквально несколько дней назад Пригожин захватил в плен начальника бригады, полковника российской армии. В России просто были в ступоре, поскольку в РФ есть законодательный запрет на дискредитацию Вооруженных сил РФ. И тут Пригожин захватывает военного в плен, делает допрос на видео, а потом выкладывает это в социальные сети. Это вызвало шок у многих россиян, но это новые российские реалии. А захватили его потому, что накануне было боестолкновение между "пригожинцами" и подразделениями ВС РФ. Последние, я так понимаю, что-то минировали и хотели, чтобы "пригожинцы" подорвались, а потом они обменялись огневыми ударами. И это был не просто ложный "дружеский огонь", как это часто бывает на войне, а они сознательно стреляли друг в друга.

И вот эта взаимная ненависть — это уже новая тенденция, потому что раньше такого в РФ не было. Были пиар-войны между олигархами, между отдельными чиновниками, но так, чтобы воевать между собой внутри России, да еще и в условиях войны — это, возможно, впервые. Во всяком случае, впервые после 1993 года. Здесь я не учитываю опыт двух чеченских войн, когда войны были на межэтнической и межрелигиозной подоплеках. А сейчас между собой воюют представители Путина. Поэтому именно это и является диагнозом на будущее — новое столкновение может произойти позже, когда начнется реальная борьба за власть.

Пока что я вижу будущую гражданскую войну в России не как идеологический конфликт, как это было 100 лет назад между красными и белыми. А, скорее, как проявление борьбы за власть, когда различные влиятельные субъекты российской политики, имеющие силовой ресурс, будут его использовать для того, чтобы либо сохранить свою власть, либо, наоборот, к ней прийти.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "политолог года", пишет Википедия.

Владимир Вячеславович, а можно ли считать началом гражданской войны то, что происходит в приграничных областях с Украиной? Поскольку там тоже есть разные влияния, ведь и Пригожин туда уже пытается вклиниться, и Кадыров, и все остальные.

Что касается РДК и Легиона "Свобода России" (ЛСВ), то трудно сказать, имеют ли они серьезное влияние внутри России. Это российские граждане, люди с российскими паспортами, которые воюют против Путина. И Украина готова помогать тем, кто воюет против Путина. В данном случае, мы используем сценарий гибридной войны. Как Россия воевала против нас методом гибридной войны с 2014 года, особенно на Донбассе, так и сейчас мы помогаем противникам Путина. У нас война с путинской Россией. Есть россияне, которые готовы воевать с Путиным — мы можем их поддержать, потому что формально в этом смысле они наши союзники. Как гласит народная мудрость, враг нашего врага - наш союзник. В данном случае похожая ситуация.

Но вопрос открытый. Российская оппозиция очень разделена, в ней нет единства. И преимущество группировок, которые сейчас воюют против Путина, в том, что эти люди имеют боевой опыт. В принципе, уже есть тенденция (и даже официальные российские СМИ об этом сообщают), что во внутренних регионах РФ — на Урале и в центральных регионах — арестовывают людей, которые якобы либо имеют связи с Легионом "Свобода России", либо готовы к нему присоединиться. Часть россиян готова воевать против Путина, но главная проблема у российской антипутинской оппозиции в отсутствии единства, поэтому трудно сказать, имеют ли они потенциал для поддержки общества внутри России. Все-таки на российское общество пока достаточно серьезно влияет официальная пропаганда, и это тоже является одной из главных проблем. Как ни парадоксально, сейчас наиболее опасная оппозиция для Путина — в так называемой партии войны. Те, кто поддерживал войну против Украины, но вследствие поражений в этой войне и вследствие внутреннего недовольства ее ходом и результатами часть представителей этой "партии войны", как тот же Пригожин или Затулин, выражают открытое недовольство. Потому это начало внутренних конфликтов внутри власти РФ.

И, на мой взгляд, это гораздо важнее. Все специалисты, изучавшие опыт революций, знают, что революционная ситуация может перерасти в настоящую революцию и будет иметь шансы на успех лишь в том случае, если начинается кризис элит. Если элиты разъединяются, начинают ссориться или даже драться между собой, это и является предпосылкой для успеха революций. Если же правящие элиты остаются едиными, это будет мешать успеху любой революции. Яркий тому пример — события 2020 года в Беларуси и события на Болотной площади в России в 2012 году. Конечно, там не было революции, но было массовое протестное движение, а поскольку путинская элита была консолидирована, оппозиция не смогла добиться успеха.

А вот сейчас, возможно, впервые за все время правления Путина, мы видим внутренние конфликты внутри российской элиты. Это уже не просто внутренняя борьба, как когда-то говорил Черчиль о Советском Союзе: "Бой бульдогов под ковром". Это уже публичная борьба. Например, как между Пригожиным и Шойгу, а сейчас уже между Пригожиным и Кадыровым. Поэтому эта новая тенденция важна, но и РДК, и ЛСВ могут внести свою лепту в эту борьбу. Если им удастся завоевать симпатии части русских, и они достигнут определенных боевых успехов на Белгородщине (а, возможно, и не только там), это привлечет внимание к ним и может стать фактором внутренней гражданской войны.

Кстати, насколько россияне готовы поддерживать эти добровольческие группировки в дальнейшем?

Я бы не торопился с выводами. Сейчас трудно сказать. Я сказал о сообщениях в официальных росСМИ об арестах российских граждан за симпатии, связи или желание присоединиться к ЛСВ. И если есть такие официальные сообщения, то есть и определенные тенденции, следовательно, есть люди, которые готовы к ним присоединиться. Насколько широк поток, и есть ли у этих организаций широкая социальная база, пока сказать трудно. Это не та ситуация, когда это можно замерить социологически, тем более — в путинской России. Это докажет лишь практика — если эти две организации будут расширяться, к ним будут присоединяться россияне, тогда тенденция будет набирать обороты. Возможно, она не столь широка, потому что пока в РФ царит путинская пропаганда, но начало этой тенденции — рост внимания к этим организациям, попытки к ним присоединиться — фиксируется даже официальными российскими СМИ.

А что может влиять на развитие событий именно в таком ключе и на распространение такой тенденции в массы?

На это будет влиять дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в России. Я бы выделил два фактора. Первый — успешные боевые действия этих организаций, РДК и ЛСВ. Если они успешно будут воевать на Белгородщине, а потом, возможно, и в других российских регионах, это определенно будет привлекать к ним внимание, и часть россиян может переходить на их сторону. Второй фактор — ослабление российской власти. Если, как это проявилось на Белгородщине, российская власть будет действовать неэффективно, неадекватно и будет проявляться разрыв между российскими элитами и простыми россиянами, то это, безусловно, будет способствовать тому, что часть россиян будет переходить на сторону оппозиционных военизированных структур, воюющих с Путиным.

Еще раз обращу внимание — у них есть Пригожин, который сейчас выступает в роли нового Стеньки Разина и демонстрирует готовность воевать с российскими элитами. Другое дело, что он не готов воевать против Путина. Он одновременно такой Малюта Скуратов, путинский опричник и палач. Что будет дальше? Более вероятен сценарий для России не столько борьбы этих двух организаций против Путина, а войны "всех против всех". Это хаотичный процесс — где-то на Кавказе могут воевать с местными националистами, причем может так случиться, что через определенное время Кадыров, который сейчас верен Путину, может вновь восстановить независимость Чечни. Это вполне вероятный сценарий. Очень неспокойная ситуация в Дагестане, есть сторонники суверенитета Татарстана. То есть имеются разные субъекты борьбы за власть в РФ, особенно учитывая Пригожина. И все это может привести к началу внутренней борьбы за власть.

Как бы вы оценили готовность местных элит к борьбе за власть? Ведь большинство тех, кто возглавляет эти элиты в регионах, так или иначе ставленники Путина. Насколько они готовы воевать между собой?

Насколько я помню статистику, то около 90 процентов нынешних российских губернаторов — это назначенцы Кремля, а не представители местных элит. Например, губернатор Белгородщины не выходец из региона, его назначили из Москвы. В 1990-х годах ситуация была иной, потому что большинство местных лидеров были представителями местных элит — они там выросли и были авторитетными в своих регионах. Но в отдельных регионах существует традиция, например, на Кавказе, где в национальных республиках Северного Кавказа руководят представители местных элит. Та же ситуация в Татарстане и Башкортостане. Потому эти местные элиты могут включиться в борьбу за власть в условиях резкого послабления "центра". Сейчас у Кремля еще есть контроль над силовыми структурами. Пока они контролируют субвенции для регионов, местные элиты вряд ли будут воевать с "центром". А вот если в России начнется борьба за власть, начнутся хаотичные внутренние процессы, когда центр прекратит финансирование регионов, что тогда делать? А тогда у местных элит просто не будет другого выхода, кроме как контролировать себя. То есть взять под контроль финансовые потоки, не отдавать деньги в Москву, а переходить на самообеспечение.

И это — тоже показательная тенденция. Я упоминал ЧВК "Вагнер", которая была первой военизированной структурой и ранее использовалась за рубежом. А сейчас началась "мода" на ЧВК. Крупные российские государственные компании — "Газпром", "Роснефть" и некоторые другие, а также крупные регионы — начали создавать свои частные военные кампании. А фактически— это создание собственных мини-армий. Сейчас они формально используются против Украины, но завтра — как знать, они могут использоваться для защиты корпоративных или региональных интересов, что, опять-таки, может привести к войне "всех против всех". Причем войны в прямом смысле, с использованием военных ресурсов.

Когда вы говорили о возможных участниках и называли Кадырова и Пригожина, то хотела бы уточнить — есть ли такой человек в России, которому выгодно уменьшение влияния Путина, и который может открыто пойти против него? То есть не политически, чтобы все так подумали, а на самом деле.

Надо понимать, что в нынешней путинской России публично заявить об этом невозможно, потому что это рискованно. Есть оппозиция, которая ранее выступала против Путина. Но Навальный в тюрьме, причем ему постоянно увеличивают сроки наказания, а структуры Навального фактически разгромлены. Несколько дней назад, в день рождения Навального, его сторонники пытались выйти на протесты, но ситуация уже совсем иная. Потому что сейчас всех протестующих быстро могут, мягко говоря, нейтрализовать, и им может грозить реальный тюремный срок.

В российских элитах, особенно среди представителей российского бизнеса и части политических элит, такие желания есть. И их главный интерес сейчас — как из него выйти и вернуться к прежней жизни, когда у них были поместья в Европе, Штатах, когда можно было нормально вести свой бизнес и зарабатывать. Сейчас ситуация совсем другая, поэтому объективно в РФ есть много заинтересованных в ослаблении влияния Путина или в том, чтобы его уже не было у власти.

Но главная проблема в том, как это осуществить. Реально это могут сделать лишь силовые структуры, или военные, или ФСБ. Путин это понимает, он боится этих структур и никому сейчас не доверяет. Часто спрашивают: "Как же так, Пригожин такое говорит, и ему это позволяют?". Но это сделано намеренно — Путин еще с прошлого года провоцировал конфликты. Например, тогда Пригожин вместе с Кадыровым выступали против некоторых российских генералов, и Путин это поддержал. Это путинская система сдерживания противовесов. Несколько месяцев назад Путин вернул на войну в Украину некоторых генералов, которые являются личными врагами или Пригожина и Кадырова, как знаменитый генерал Лапин, который забавно отличился на Белгородщине, где он на камеру демонстрировал штурм чьих-то позиций, хотя тогда там еще не было РДК. Кстати, теперь, во время боев в Шебекино, его там и близко нет. Еще один пример — возвращение бывшего руководителя десантных войск в России, генерал Теплинский, у которого был личный конфликт с начальником Генштаба РФ Герасимовым. Все это — свидетельство того, что Путин намеренно стравливает между собой отдельных генералов или руководителей различных силовых структур, чтобы они друг другу не доверяли и были личными врагами. Это для Путина определенная гарантия от их объединения для устранения диктатора от власти.

Пока что эта политика работает. Кроме того, он своих бывших охранников, которые были в ФСО, расставляет на разные высокие должности. Например, его бывший телохранитель Золотов возглавляет Росгвардию, российскую жандармерию, которая должна выполнять функции безопасности, то есть борьбы с внутренними врагами, в частности, с массовыми протестами. Другой его охранник — губернатор Тульской области Дюмин. ФСО — это личные телохранители Путина, люди, которые ему преданы, при том, что ФСБ, думаю, он не совсем доверяет.

Мы не можем сейчас прогнозировать, могут ли люди, которые недовольны Путиным (а их в РФ, вероятно, немало), объединиться, и способны ли они бросить вызов Путину. На это нужна воля, определенная смелость, и мы не знаем, есть ли такие люди сейчас в РФ. Вопрос открытый, но если что-то случится, мы об этом узнаем.

То есть в ближайшем окружении Путина таких людей пока не вырисовывается, я правильно вас понимаю?

Мы не знаем, есть ли они. Мы можем предполагать. Даже в тех телефонных разговорах, которые были у представителей российского бизнеса, где они в частных разговорах выражали свое недовольство тем, что происходит в России и вокруг РФ. Поэтому недовольство точно есть, есть разочарование действиями Путина. Взять хотя бы Пригожина и Затулина. Затулин — ярый украинофоб, который ненавидел Украину еще 30 лет назад и работал на отделение Крыма от Украины. Сейчас он признает провал так называемой СВО и всех ее целей. Пригожин также признал, что никакой "демилитаризации" и "денацификации" не произошло. То есть уже есть такие настроения даже среди людей, лояльных к Путину. Но готовы ли они бросить вызов Путину, мы не знаем.

Кстати, кто может стоять за Пригожиным? Я встречала мысль, что едва ли не братья Ковальчуки могут за ним стоять…

Да. Это питерский клан, он разный, потому что среди выходцев из Санкт-Петербурга есть разные люди, которые тоже между собой конкурируют. Там и братья-олигархи Ротенберги, давние друзья Путина, и Тимченко, и Сечин, которые сейчас не то что в опале, но немного отстранились от Путина. Миллер, возглавляющий "Газпром" или, например, Бастрыкин, руководитель СК РФ. Все это разные люди, но они возглавляют свои группировки, конкурируют между собой. Патрушев, кстати, сейчас, думаю, второй по влиянию человек в иерархии Путина. Он бывший руководитель ФСБ, сейчас — секретарь Совбеза РФ, курирующий различные силовые структуры. И говорят, что он еще и имеет связи с Китаем.

Пригожина, по разной неофициальной информации, поддерживают именно Ковальчуки. Но надо понимать, что много людей в других группировках против Пригожина. Он для них — смертельный враг. Так называемая пригожинская кувалда, символ расправ вне закона, пугает российские элиты. Его воспринимают как опричника Путина, который может действовать как "беспредельщик". То есть закон ему не писан, и это очень заметно, потому что он на войне в Украине действует вне закона. Но, тем не менее, Путин ему это позволяет.

К тому же, у Пригожина есть немало врагов — это губернаторы Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, умеренные технократы-чиновники, которые тоже недовольно смотрят на Пригожина. Поэтому Ковальчуки его поддерживают, но есть и широкая антипригожинская коалиция. Люди, которые считают, что Пригожин — это вызов системе, не им лично, а всей путинской системе. Пока он нужен Путину, но часть путинских элит считает его очень опасным.

А почему именно Пригожин — есть ли такая вероятность, что именно на нем хотят аккумулировать весь этот негатив против Путина?

Тут уж дело не в негативе. Пригожин был нужен Путину как инструмент. Сначала за границей, для борьбы в Африке и Сирии. Именно для этого и создали ЧВК "Вагнер". Затем Пригожин был мастером грязных операций. В частности, именно он создал так называемую Ольгинскую фабрику троллей — это армия ботов, которых использовали в социальных сетях против Украины и западных стран. Они вмешались в президентские выборы в США в 2016 году, кампанию по Брекситу и многое другое. То есть до начала войны против Украины Путин использовал Пригожина для внешних спецопераций. На этом он зарабатывал, и все было в порядке, а во время войны сложилась новая ситуация, которая проявилась стихийно. Когда стало очевидным, что сил для войны в Украине не хватает, Путин решил привлечь к войне не только "кадыровцев", но и "пригожинцев". Он дал Пригожину карт-бланш набирать "зэков", чтобы использовать криминальные элементы для войны против Украины.

И вот это подняло вес Пригожина. Во-первых, в России законодательством запрещено создание частных военных кампаний. А здесь эта ЧВК начала использоваться для целей РФ сугубо формально на оккупированных территориях, которые были "присоединены" к России. И это было новой тенденцией, то есть ЧВК набирала обороты, масштабов. Плюс там появились "зэки", но главное — Пригожин почувствовал вкус популярности, и то, что ему дали разрешение критиковать генералов и часть элит. То есть Путин начал разжигать вражду внутри своих же элит. И мне кажется, что здесь, скорее, субъективно-психологический феномен, потому что Пригожин понял, что он становится рупором антиэлитных настроений в России. И когда он осознал это, он намеренно начал эту критику. Не только Шойгу, но и элит — Рублевки и тому подобное. Это, фактически, игра особой политической роли, чего раньше не было. Мне кажется, что это уже собственная инициатива Пригожина. Безусловно, его используют в Кремле как страшилку против части элит, чтобы они не сделали ничего против Путина. Затем эта ситуация со сдерживанием противовесов, где Пригожин играет важную роль. Ну и, бесспорно, Пригожин нужен Путину для войны и в Украине, и за рубежом. Поэтому пока он его сохраняет.

Не думаю, что его используют как концентратора негатива. Это негатив для элит, а для простых россиян Пригожин становится все более популярной фигурой. Уже даже есть социологические данные — согласно данным "Левада-центра", Пригожин уже входит в десятку политических деятелей, которым доверяют больше всего. Так что это новая ситуация — с одной стороны, Пригожин уже выходит за рамки правил, а с другой стороны, его начинают бояться. Де-факто, он начинает разрушать классические правила существования путинского режима. Поэтому ситуация вокруг Пригожина гораздо сложнее, чем раньше — он уже не является простым инструментом Путина, а работает на собственные интересы.

Если эти процессы, как вы сказали — "ростки" гражданской войны, начнут активнее проявляться в течение полномасштабного вторжения, повлияет ли это на продолжительность войны? Сократит ли это ее?

Здесь ситуация будет развиваться взаимозависимо. Например, в случае ощутимых поражений России в войны против Украины это может стать толчком к внутренним конфликтам в России. Даже сейчас, если Пригожин и Затулин говорят, что Украину нельзя одержать победу, а цели "СВО" не достигнуты — это уже влияние поражений. И тогда начинается традиционная история — поиск виновного. То есть это будет провоцировать внутренние конфликты в РФ. Если, например, Украине удастся выбить врага с нашей территории, выйти на границы 1991 года, то тогда вся эта агрессивная масса, которая была накоплена против Украины, неизбежно начнет выбрасывать свою агрессию внутри РФ в тех или иных формах. Мы еще не знаем, насколько это будет масштабно и остро, но агрессивные люди после войны и поражения будут искать, на кого выплеснуть свое недовольство. Бумеранг агрессии вернется из Украины в Россию.

Еще одна тенденция — если вдруг что-то случится с Путиным, не только его прекращение жизни, но и, например, тяжелая болезнь, после которой он станет недееспособным и не сможет контролировать административную и политическую ситуации. Тогда неизбежно начнется борьба за власть. В эту войну точно включатся Пригожин, Кадыров, Золотов и другие. И когда они начнут войну между собой, им будет не до Украины. Поэтому тогда РФ либо уйдет из Украины, либо будет готова согласиться на любой мир, потому что их главная цель будет либо в сохранении позиций в России, либо, наоборот, завоевании позиций в российской власти. Хотя, безусловно, поражения в Украине будут восприниматься негативно, и какая-то часть российских элит, так называемая партия войны, потребует продолжения войны, но реальные интересы будут сконцентрированы на войне за власть внутри РФ.