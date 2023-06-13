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Повреждены многие здания и есть жертва: россияне подло обстреляли Херсонщину

Ангелина Подвысоцкая
13 июня 2023, 15:14 обновлено 13 июня, 15:26
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В результате обстрела погиб священнослужитель, находившийся на территории церкви.
обстрел Херсонской области
Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Враг ударил из артиллерии по поселку городского типа Белозерка. Снаряды прилетели во двор местной церкви. Об этом в своем Telegram рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В момент "прилета" в церкви был священник. Он погиб от полученных травм. Священнику было 72 года. Также была ранена 76-летняя женщина.

обстрел Херсонской области
Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область / фото: t.me/ermaka2022

Известно, что российские оккупанты повредили 4 жилых дома, почту, административное здание, центральную площадь и объекты критической инфраструктуры.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

В Кривом Роге в ночь на 13 июня три крылатые ракеты сбили силы ПВО, но есть и "прилеты". Повреждены гражданские объекты, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Разрушена пятиэтажка. Под завалами есть еще люди.

Горели квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Разбиты 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горело здание и авто. Пожар уже потушен. Разрушено и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.

  • Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня
    Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня
    Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня
    Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня
    Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня
    Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня
    Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня
    Ракетный удар по Кривому Рогу ночью 13 июня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По состоянию на 14:30 13 июня известно о том, что российские оккупанты убили 11 человек. Еще 28 человек были ранены, из них 12 - в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Число погибших и пострадавших может увеличиться. Разбор завалов продолжается.

Смотрите видео о ракетном ударе по Кривому Рогу:

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