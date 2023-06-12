Избиение мужчины сотрудниками ТЦК: пострадавший резко взял вину на себя

В Черкасской области в городе Монастырыще сотрудники ТЦК с автоматами избили мужчину и протянули его по асфальту. Однако дело обрело неожиданный поворот и пострадавший сам взял вину на себя. Видео уже разлетелось в Сети.
Мужчина заявил, что вел себя некрасиво. Он также отказался заявлять на военных в полицию и добавил, что у него нет к ним претензий.
Оказалось, что мужчина был под действием алкоголя. Он цеплялся к посетителям заведения и военные хотели его успокоить.
Смотрите видео с заявлением пострадавшего мужчины:
Однако пока непонятно, будут ли военные отвечать за то, что так ударили человека.
Напомним, изначально в Сети появилось видео, на котором было видно, что один из военных держал мужчину за шею, а другой ударил по голове. После этого удара мужчина потерял сознание, а военные начали тянуть его по асфальту.
Смотрите видео с избиением мужчины военными:
Избиение срочника в воинской части под Житомиром
Напомним, 11 марта в сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.
Позже младший лейтенант объяснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.
В 190-м учебном центре отреагировали на инцидент. Там отметили, что уже началось служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и тому подобное.
"Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения. Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования", – отметили в центре.
В то же время Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения, о чем в ГБР сообщили 13 марта.
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