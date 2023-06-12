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Избиение мужчины сотрудниками ТЦК: пострадавший резко взял вину на себя

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2023, 21:50 обновлено 12 июня, 22:13
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Мужчина заявил, что у него нет претензий к сотрудникам в военной форме, которые ударили его.
драка с военными в Черкасской области
В Черкасской области военные ударили мужчину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Черкасской области в городе Монастырыще сотрудники ТЦК с автоматами избили мужчину и протянули его по асфальту. Однако дело обрело неожиданный поворот и пострадавший сам взял вину на себя. Видео уже разлетелось в Сети.

Мужчина заявил, что вел себя некрасиво. Он также отказался заявлять на военных в полицию и добавил, что у него нет к ним претензий.

Оказалось, что мужчина был под действием алкоголя. Он цеплялся к посетителям заведения и военные хотели его успокоить.

Смотрите видео с заявлением пострадавшего мужчины:

избиение мужчины военными
В Черкасской области военные ударили мужчину / фото: скриншот

Однако пока непонятно, будут ли военные отвечать за то, что так ударили человека.

Напомним, изначально в Сети появилось видео, на котором было видно, что один из военных держал мужчину за шею, а другой ударил по голове. После этого удара мужчина потерял сознание, а военные начали тянуть его по асфальту.

Смотрите видео с избиением мужчины военными:

Избиение срочника в воинской части под Житомиром

Напомним, 11 марта в сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.

Позже младший лейтенант объяснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.

В 190-м учебном центре отреагировали на инцидент. Там отметили, что уже началось служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и тому подобное.

"Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения. Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования", – отметили в центре.

В то же время Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения, о чем в ГБР сообщили 13 марта.

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