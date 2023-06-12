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Избили до потери сознания: в Черкасской обл. сотрудники ТЦК набросились на мужчину

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2023, 16:57 обновлено 12 июня, 17:07
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Люди в военной форме держали мужчину за горло и ударили кулаком в голову.
избиение в Черкасской области
В Черкасской области люди в военной форме избили мужчину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Черкасской области сотрудники ТЦК избили мужчину до потери сознания. После этого мужчину тянули по асфальту. Видео уже распространилось в Сети.

Сообщается, что сотрудники ТЦК прижали мужчину в шортах к деревянному забору. Один из военных держал его за шею, а другой ударил кулаком в голову.

После этого мужчина потерял сознание и упал на землю. Мужчины в форме с автоматами начали тащить пострадавшего по асфальту.

По данным ТСН.ua в полиции Черкасской области подтвердили, что такой инцидент действительно был. К ним обращались даже со скорой.

"Было два сообщения — от скорой и от посетителей заведения, но подробнее ситуацию могут прокомментировать в областном ТЦК", — сообщили в полиции.

Пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея рассказала, что сейчас устанавливаются все обстоятельства.

"Сейчас выясняются обстоятельства, работают наши офицеры. Впоследствии сможем прокомментировать", — сказала Кривошея.

Избиение срочника в воинской части под Житомиром

Напомним, 11 марта в сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.

Позже младший лейтенант объяснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.

В 190-м учебном центре отреагировали на инцидент. Там отметили, что уже началось служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и тому подобное.

"Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения. Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования", – отметили в центре.

В то же время Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения, о чем в ГБР сообщили 13 марта.

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