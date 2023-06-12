"Движение есть": Зеленский провел Ставку и обсудил контрнаступление ВСУ

Зеленский заявил, что самые горячие направления - "Хортица" и "Таврия".

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Зеленский провел важную Ставку / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Украинские военные штурмуют позиции оккупантов и продвигаются вперед, освобождая населенные пункты от врага. Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки главнокомандующего. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Зеленский заявил, что самые горячие направления - "Хортица" и "Таврия".

"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная – дожди нашу задачу усложняют, - все равно прочность наших воинов дает результат. И я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил за пополнение обменного фонда.

"Очень активно работаем с поставками необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки - относительно вариантов действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут - увеличиваем наш контроль на этом направлении", - добавил Зеленский.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

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