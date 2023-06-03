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"Не прооперировали вовремя": у Лукашенко запущенная хроническая болезнь – Бульба

Алёна Воронина
3 июня 2023, 03:40
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Белорусский диктатор имеет серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Болезнь запущена, но не смертельна.
Александр Лукашенко, Сергей Бульба
У Лукашенко запущенная хроническая болезнь, отмечает Бульба/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

У самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко запущенная хроническая болезнь. Его не прооперировали тогда, когда это было нужно, поэтому появилось весеннее обострение.

Но эта болезнь не смертельна. Об этом рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам " Сергей Бульба в интервью Главреду.

"Лукашенко болен. У него хроническая болезнь, запущенная, которая вовремя не была прооперирована, а сейчас весеннее обострение вот так дало о себе знать. Но по информации изнутри, это не смертельная болезнь... У него запущенное сердечно-сосудистое заболевание", – отмечает белорусский общественный деятель.

По его словам, эта болезнь проявилась у Лукашенко с возрастом, когда в организме появилось много сбоев.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) – белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

При этом белорусы своему самопровозглашенному "лидеру" здоровья не желают, а совсем наоборот – ждут, когда он уже отправится "в мир иной", отмечает Бульба.

"Здесь у белорусов даже некоторое время назад появился новогодний тост – "ШОС". Но это не Шанхайская организация сотрудничества, а "Шоб он сдох". То есть народ его настолько "любит". И он отвечает ему тем же, и поэтому душит его постоянно", – сказал общественный деятель.

Бульба напомнил, что хоть со времени протестов после президентских выборов в Беларуси прошло уже несколько лет, людей до сих пор таскают на допросы и многим присуждают штрафы. А тех, кто донатил на Вооруженные силы Украины, вызывают в КГБ. При чем если раньше с белорусами проводили индивидуальные беседы, то сейчас требуют сдать своих единомышленников. С начала августа 2022 года около 38 тысяч белорусов прошло тюрьмы. И такие действия в отношении граждан Беларуси продолжаются.

"Было принято беспрецедентное решение всех тех, кто на "официальных выборах" президента подписывался за других кандидатов, кроме Лукашенко, вызвать на собеседование. Тех, кто не очень духовит, оставили на месте и разрешили работать дальше, а тех, чей психологический портрет сотрудники КГБ признали достаточно устойчивым в своих убеждениях, уволили с работы", – рассказал Бульба.

Он отмечает, что таким образом произошла зачистка Беларуси. Из РБ, если брать во внимание самые скромные оценки, выдавили от 700 тысяч до 1 миллиона человек. В этом, в частности, были заинтересованы и россияне, ведь им выгодно, чтобы количество тех, кто против нынешней самопровозглашенной власти в Беларуси, насчитывало не более 2-3 процентов, говорит Бульба.

Смотрите интервью Сергея Бульбы о Лукашенко Главреду:

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Зато самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники отмечает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция. Анонимные источники в Народном антикризисном управлении рассказали, что конкретный диагноз Лукашенко – инфекционно-аллергический миокардит.

Однако позже Лукашенко впервые рассказал о своем здоровье и заявил, что "умирать е собирается". Белорусский диктатор сказал, что в последнее время он якобы имел очень плотный график, и по этой причине времени проходить лечение у него, мол, не было.

Напомним, бывший белорусский военный офицер, политик и общественный деятель Сергей Бульба отмечал, что на замену Лукашенко в случае его болезни или смерти уже готовы два человека. Вместо него к власти в РБ может стать либо глава Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, либо госсекретарь Совета Безопасности РБ Александр Вольфович. При этом у белорусской оппозиции нет никаких шансов добраться до власти.

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