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"Строят вторую КНДР": на замену Лукашенко готовы 2 преемника – Бульба

Алёна Воронина
2 июня 2023, 10:51 обновлено 2 июня, 10:54
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В случае смерти Лукашенко уже есть два человека, которые могут стать ему на замену. А у белорусской оппозиции нет никаких шансов добраться до власти.
Сергей Бульба, Александр Лукашенко
На замену Лукашенко готовы два преемника/ скрин

На замену самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко в случае его болезни или смерти уже готовы два человека. Вместо него к власти в РБ может стать либо глава Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, либо госсекретарь Совета Безопасности РБ Александр Вольфович.

При этом у белорусской оппозиции нет никаких шансов добраться до власти. Об этом рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба в интервью Главреду.

"Нужно реально понимать, что вот эти наши распиаренные лидеры оппозиции, "тихановские", не имеют сейчас никаких шансов. Та военная хунта, которая в 2020 году предала свой народ и последовала за узурпатором, понимая, что он незаконно избран, просто так власть сейчас никому не отдаст. Поэтому у них по Конституции всё готово – в случае смерти Лукашенко заступает Кочанова, а в случае его экстремальной смерти еще в 2021 году был принят указ о переходе власти к председателю Совета Безопасности Вольфовичу", – отмечает Сергей Бульба.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) – белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

Сейчас нет ни одного варианта будущего с приходом к власти лидера оппозиции Светланы Тихановской, говорит Бульба. При этом он отмечает, что белорусская оппозиция сейчас не имеет сильного влияния в РБ. Ведь те, кто их поддерживал, уехали из страны, а на других сильно влияет пропаганда. Белорусам постоянно твердят, якобы в случае избрания президентом Тихановской в Беларуси была бы война. И якобы только пребывание у власти Лукашенко защищает РБ от войны.

"И, честно говоря, из-за этой пропаганды, поскольку она повторяется уже третий год, многие белорусы, сочувствовавшие протестам, сегодня уже начинают задумываться. Мол, это вы протестовали, а у нас всё нормально. Поэтому ситуация не самая лучшая. Такое ощущение, что они выстраивают свою параллельную Корейскую народно-демократическую республику, где все, кому нужна свобода, и кто хочет жить в демократической стране, будут просто невостребованы", – подытожил Бульба.

Смотрите интервью Сергея Бульбы о Лукашенко Главреду:

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Зато самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники отмечает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция. Анонимные источники в Народном антикризисном управлении рассказали, что конкретный диагноз Лукашенко – инфекционно-аллергический миокардит.

Однако позже Лукашенко впервые рассказал о своем здоровье и заявил, что "умирать е собирается". Белорусский диктатор сказал, что в последнее время он якобы имел очень плотный график, и по этой причине времени проходить лечение у него, мол, не было.

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