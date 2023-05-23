'Я умирать не собираюсь': Лукашенко впервые рассказал о своем здоровье

Белорусский диктатор заявил, что в последнее время он якобы имел очень плотный график, и по этой причине времени проходить лечение у него, мол, не было.

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Лукашенко впервые рассказал о своем здоровье / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые рассказал о своем здоровье. Белорусский диктатор сообщил, что у него был аденовирус, и сказал, что, мол, не собирается умирать.

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не более чем пустые рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", - цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский диктатор рассказал, что в последнее время он якобы имел очень плотный график, и по этой причине времени проходить лечение у него, мол, не было.

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"То субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго", - сказал Лукашенко.

Смотрите в нашем телеграмм-канале речь Лукашенко:

Лукашенко впервые рассказал о своем здоровье / скриншот

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В Госдуме страны-агрессора России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

15 мая белорусские пропагандисты показали своего диктатора Александра Лукашенко впервые с 9 мая. В Сети опубликовали первые кадры с Лукашенко. Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что его рука снова забинтована.

Смотрите видео о том, как Россия может отобрать власть у Лукашенко на фоне болезни:

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