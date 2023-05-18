УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Пытается подстелить себе соломку": Маломуж рассказал, какой спектакль разыгрывает Лукашенко

Алина Дембицкая
18 мая 2023, 03:20
12
Генерал армии подчеркнул, что Лукашенко стал весьма ненадежным союзником, поэтому Путин пытается контролировать белорусского диктатора и его окружение.
Путин, Лукашенко
Маломуж рассказал, какое представление разыгрывает Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко оказался в непростой ситуации. Он понимает, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин вскоре проигрывает войну в Украине, а потому белорусский диктатор хочет дистанцироваться от преступлений, совершенных вместе с российским президентом. Такое мнение в интервью Главреду высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как отметил Маломуж, именно поэтому Лукашенко и пытается играть в свою игру, отмежевываясь от агрессивных действий России. В связи с этим он неоднократно предлагал Минск как площадку для переговорных процессов между Байденом и Путиным или между Зеленским и Путиным, а также третьим сторонам. Кроме того, он пытался заручиться поддержкой Си Цзиньпина.

"Иными словами, Лукашенко всячески пытается подстелить себе соломку, чтобы, когда Путин проиграет войну, можно было заявить, что он выступал в роли миротворца. Однако Путин сегодня требует от Лукашенко конкретных действий, причем не только в смысле поддержки стратегии и политики Кремля, проведения совместных военных учений, передачи определенной военной техники России, предоставления возможности размещать на территории Беларуси баллистические ракеты и российские самолеты с "Кинжалами" – весь этот набор и так есть, "бацька" здесь соучастник. Лукашенко избегает другого – втягивания белорусских войск в войну. Он надеется пропетлять, не втянуться в реальную войну и убедить других, что он, наоборот, сдерживал Путина от очередного вторжения через территорию Беларуси в Украину, а также пытался предотвратить размещение ядерного оружия на белорусской территории. Таким образом, он собирает аргументы в свою пользу. Но ему это не удастся, потому что он помогал воплощать агрессивную политику Путина в отношении Украины и совершил огромное количество преступлений вместе с ним", - подчеркнул генерал армии.

видео дня

По его словам, таким образом, происходит игра между Лукашенко и Путиным. Причем последний прекрасно осознает, что между ними больше нет доверия, и они не могут выступать единым фронтом.

"Лукашенко стал весьма ненадежным союзником, поэтому Путин пытается контролировать "бацьку" и его окружение: секретаря Совета безопасности и обороны Беларуси, министра обороны, а особенно глав белорусского КГБ и подразделений спецназначения, которые ориентируются на российские спецслужбы, а, значит, на Российскую Федерацию. Все эти люди зациклены на своем российском руководстве, получают мощную финансовую поддержку России и имеют собственные установки агрессивной структуры, которая может действовать в любых условиях и против любого противника. Лукашенко прекрасно понимает, что он не полностью контролирует процесс. Особенно по Лукашенко ударило намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Несмотря на заявления Лукашенко о том, что это позитив для его страны, по моей информации, он не обрадовался этому, потому что понимает, что такой шаг может означать конец для него. Ведь в таком случае против Беларуси может действовать не только Украина, но и НАТО, потому что ядерное оружие представляет опасность для стран Альянса. А это уже не шутки, это серьезно", - отметил Маломуж.

Как подчеркнул генерал, Лукашенко мог заболеть, как любой человек, но так же это может быть просто его игра. По словам Маломужа, белорусский диктатор даже не собирался ехать на 9 мая в Москву, но Путин сказал Лукашенко и всем лидерам стран СНГ, что они должны прибыть на парад, иначе это будет иметь для них и их стран серьезные последствия – экономические, энергетические, финансовые и оперативные.

"Как мы видели, почти все собрались в Москве, не посмев ослушаться Путина. Но это был последний парад, когда все эти лидеры приехали. Лукашенко – это отдельная история: там не важно, болен Лукашенко или нет, жив или мертв, он должен присутствовать на параде. Вот Лукашенко и прибыл. Предполагаю, что он не столько болел, сколько демонстрировал, что ему плохо, что он недееспособен", - сказал он.

Маломуж подчеркнул, что эта игра нужна Лукашенко, чтобы иметь возможность не поддерживать конкретными действиями агрессивное поведение России и некоторое время подождать, чтобы увидеть, что будет на фронте, когда ВСУ начнут контрнаступление. Выжидательная позиция Лукашенко, конечно, не нравится Путину. Но Лукашенко выбрал свой путь, и болезнь (настоящая или притворная) позволяет ему взять паузу и не принимать активное участие в военных операциях России.

"Обратите внимание, Лукашенко никогда не допускал, чтобы вместо него кто-нибудь выступал, в частности, перед белорусскими военными и на День флага, а тут вдруг на одном мероприятии выступил министр обороны, на другом – премьер-министр. Таким образом, официально подчеркнули, что Лукашенко плохо. Более того, даже было сообщение о том, что он посетил клинику, где прошел обследование. Подчеркиваю, о таких вещах никогда не сообщается, это делается тайно. Как правило, врачи и другие специалисты приезжают к Лукашенко в его резиденцию, где есть мощный медицинский центр, поэтому нет смысла везти его куда-то в клинику. А сейчас подчеркнуто пытаются показать, что Лукашенко не здоровится. Сначала на параде продемонстрировали, что он едва двигается, потом – что он ездит в клинику. Таким образом, отмечается слабость Лукашенко", - подчеркнул бывший глава Службы внешней разведки Украины.

По его словам, весь этот спектакль – не для белорусов, а для россиян и Путина. Именно их пытаются убедить в том, что Лукашенко сейчас неспособен быть активным, в частности, активно поддерживать агрессивные действия России. Особенно на случай если Путин готовит операцию против Украины с использованием тактического ядерного вооружения или захочет второй раз ударить с территории Беларуси.

"Впрочем, Лукашенко мог заболеть из-за определенных действий россиян, к которым они могли прибегнуть, увидев его ненадежность, виляние, попытки уклоняться от совместных с Россией действий в отношении Украины и попытки избавиться от зависимости от Путина. Да и сам Путин видит, что полагаться на Лукашенко сейчас нельзя. Традиционные методы деятельности российских спецслужб известны всем, и к ним прибегают по указанию президента России. Так Москва избавляется от своих оппонентов или и друзей, осмелившихся не выполнять указания россиян или предать. Лукашенко прекрасно понимает угрозу для себя. Что бы там ни было с ним на самом деле, он использует эту ситуацию, чтобы сохраниться физически и политически, не втянувшись в войну или ядерное противостояние", - отметил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Генерал армии подчеркнул, что в ближайшие дни и недели будет видно, какие перспективы у Лукашенко. Если ему станет хуже, это будет означать, что его проблемы со здоровьем, вероятнее всего, были результатом действий России. Если он просто определенное время не будет проявлять активность из-за плохого самочувствия, всю эту историю можно будет считать его игрой, чтобы выдержать паузу и не поддерживать активно Россию. А дальше он сориентируется по ситуации, насколько будет проигрышной позиция России на поле боя, насколько успешно будут действовать ВСУ и наши партнеры по всем направлениям.

Смотрите полное интервью Маломужа специально для Главреда:

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В Госдуме страны-агрессора России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

15 мая белорусские пропагандисты показали своего диктатора Александра Лукашенко впервые с 9 мая. В Сети опубликовали первые кадры с Лукашенко. Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что его рука снова забинтована.

Смотрите видео о том, как Россия может отобрать власть у Лукашенко на фоне болезни:

Вас может заинтересовать:

война в Украине Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Посягательство на независимость": Венгрия набросилась на Зеленского с нелепыми обвинениями

"Посягательство на независимость": Венгрия набросилась на Зеленского с нелепыми обвинениями

23:16 Мир
Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

22:48 Украина
"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

22:16 Политика
Все главные новости

Последние новости

03:20

"Пытается подстелить себе соломку": Маломуж рассказал, какой спектакль разыгрывает Лукашенко

03:20

Что можно приготовить на ужин быстро и вкусно: восхитительный рецепт полезного салата за 5 минутВидео

02:45

Эксперт рассказал, что ВСУ будут делать в случае задержки с поставками F-16

02:10

Беларусь вырвется из лап Путина и восстанет против РФ, если Москва рискнет устроить аншлюс – генералВидео

01:25

В боях за Бахмут погиб пулеметчик из Ивано-Франковской области

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:51

Почему 18 мая нельзя оставлять грязную посуду в доме: приметыВидео

00:18

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

00:09

Ему было всего 19: в тяжелых боях за Украину погиб юный призер чемпионата Украины по хоккеюВидео

17 мая, среда
23:41

Изменения в сознании необратимы: Лолита рассказала о непроходящем состоянии

Реклама
23:16

"Посягательство на независимость": Венгрия набросилась на Зеленского с нелепыми обвинениямиВидео

22:48

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывыВидео

22:42

Дочь Киркорова сильно набрала вес и прячется за мешковатой одеждой

22:33

Наступит настоящее пекло из-за Эль-Ниньо: на Землю обрушатся самые жаркие 5 лет в историиВидео

22:27

Шарлиз Терон рассекретила своего нового бойфренда-модель

22:16

"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения ЛукашенкоВидео

22:12

Блюдо придется вылить: сколько лаврового листа нужно класть в суп

21:55

"Окоп смерти": пленный "вагнеровец" рассказал о бешеной "мясорубке" на фронтеВидео

21:41

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

21:22

Без Брюса: жена больного Уиллиса закатила вечеринку с его бывшей

21:08

Наступит крах империализма Путина: Шольц откровенно высказался об окончании войны в УкраинеВидео

Реклама
21:07

Бывший жених Волочковой до полусмерти избил молодую жену: балерина защищает Кузнецова

20:32

Пуля была в миллиметрах от сердца: после тяжелого ранения воин из Донбасса снова защищает УкраинуВидео

20:22

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

20:21

В Украину несется рекордная жара: синоптики назвали датыВидео

19:24

Загадка, которая заставит бросить себе вызов: нужно найти странную лошадь за 8 секунд

19:20

Путинский Кинжал оказался таким же фуфлом, как и все остальное российское оружиемнение

19:11

Данилов назвал лучший метод дипломатии в отношениях с РоссиейВидео

18:51

Как убрать лишнюю соль из селедки: неожиданный способ спасти любимый продукт

18:45

Депутат от СН Трубицын не пришел на суд по обвинению во взяточничестве, потому что уже сбежал из Украины, - эксперт

18:40

"Так покиньте уже": из России выгоняют Симоньян

18:39

Лукашенко не болен, это инсценировка - генерал МаломужВидео

17:56

"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - ЭрдоганВидео

17:53

Вышли из окопа за несколько секунд до "прилета": военные засняли неимоверное спасение побратимовВидео

17:39

"Сам показал, где деньги": бывший глава Верховного суда оценил свое задержание по делу о взятку

17:17

Путин может любым образом сбросить Лукашенко от руководства Беларусью - МаломужВидео

17:06

Одна из стран СНГ все больше боится нападения России: Reuters удивил подробностямиВидео

16:57

Капали слезы, капали: Джонни Депп заплакал от овации зрителей на Каннском фестивале

16:44

Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАРВидео

16:36

"Меня арестовали за правду о войне": украинец Роднянский сделал неожиданное признание

16:31

Камалия показала нового пакистанского мужа после новости о разводе с миллиардером

Реклама
16:01

"Да, мы любим друг друга": Ирина Билык высказалась про слухи о ее романе с Димой КоляденкоВидео

15:57

Необычная история обычного явления: кто придумал комнатные растения

15:57

ВСУ сумели "проломить" оккупантов в Бахмуте на 500 метров - командование ВСУВидео

15:47

200 000 убитых врагов – подтверждение, что Украина прошла "испытательный срок" для вступления в НАТО, - Палатный

15:32

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

15:30

В Польше украинцы-беженцы имеют право на многотысячную помощь деньгами: кто подпадаетВидео

15:11

У Орбана сплясали под дудку Путина: "наехали" на ЕС и НАТО за военную помощь УкраинеВидео

15:10

Маляр рассказала, какие три области больше всего страдают из-за обстрелов России

15:09

"Подметала волосы в парикмахерской": Бейонсе рассказала с чего начинала свою карьеру и показала фото

14:28

Шакира выпустила трогательный клип, в котором спела с сыновьями от Жерара ПикеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять