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Слухи о болезни Лукашенко: Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти диктатора РБ

Алина Дембицкая
16 мая 2023, 00:10 обновлено 16 мая, 00:19
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Тихановская отметила, что необходимо "вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России".
Тихановская, Лукашенко
Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: Twitter Светланы Тихановской, kremlin.ru

На фоне слухов о состоянии здоровья самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что нужно быть готовыми к любым сценариям.

"О состоянии здоровья диктатора Лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает лишь одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию", - написала Тихановская на своей странице в Twitter.

Она отметила, что необходимо "вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России".

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"Нам нужно, чтобы международное сообщество было активным и быстрым", - резюмировала лидер белорусской оппозиции.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В Госдуме страны-агрессора России подтвердили болезнь Лукашенко, однако пытаются убедить, якобы "ничего смертельного в этом нет". Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, якобы "это не ковид", а Лукашенко "просто нужен отдых".

15 мая белорусские пропагандисты показали своего диктатора Александра Лукашенко впервые с 9 мая. В Сети опубликовали первые кадры с Лукашенко. Мониторинговый проект Belarusian Hajun, проанализировав фото, обратил внимание, что его рука снова забинтована.

Смотрите видео о том, как Россия может отобрать власть у Лукашенко на фоне болезни:

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