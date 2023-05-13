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Терапия не приносит результатов: после парада в Москве состояние Путина резко ухудшилось - Соловей

Алина Дембицкая
13 мая 2023, 00:10 обновлено 13 мая, 00:37
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Во время парада 9 мая Путин смог продержаться на ногах благодаря врачам, которые накачали его сильными стимуляторами.
Владимир Путин, Валерий Соловей
После парада в Москве состояние Путина резко ухудшилось / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

У российского диктатора Владимира Путина стремительно ухудшается состояние здоровья. За последние два месяца глава Кремля проходит уже третий курс терапии, но она не дает никаких результатов. Об этом заявил российский политолог, бывший профессор Московского института международных отношений, в котором готовят разведчиков и дипломатов, Валерий Соловей в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Как отметил Соловей, во время парада 9 мая Путин смог продержаться на ногах благодаря врачам, которые накачали его сильными стимуляторами. В то же время на второй день российский диктатор почувствовал существенное ухудшение своего состояния.

"Они его поставили на ноги на какое-то время, на 4 часа не больше. Естественно, на второй день после сильных стимуляторов он почувствовал ухудшение. Эта терапия, которую он сейчас проходит, не приносит результатов. По-моему, это уже третий курс терапии за два месяца", - рассказал эксперт.

видео дня

По его словам, окружение диктатора заметило, что состояние Путина с каждым днем становится все хуже и хуже. Российские элиты уже сделали определенные выводы, а наиболее дерзкие даже перешли к вербальным практикам (речь идет о главаре ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине, который назвал Путина "счастливым дедушкой").

Что известно о болезнях Путина

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Смотрите видео о том, как публицист Александр Сотник заявил, что Путин доживает последние недели:

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