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"Путин доживает последние недели": российские танки могут пойти на Москву - Сотник

Алина Дембицкая
11 мая 2023, 19:02 обновлено 11 мая, 19:04
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Если Путин теряет Крым, он теряет все – и власть, и жизнь, подчеркнул журналист.
Александр Сотник, армия РФ
Сотник заявил, что российские танки могут пойти на Москву / Коллаж: Главред, фото: Главред, Минобороны РФ

Потеря Крыма для российского диктатора Владимира Путина может означать его политическое и личное обнуление. Такое мнение в интервью Главреду высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Потеря Крыма для Путина будет означать его обнуление. Если Путин теряет Крым, он теряет все – и власть, и жизнь. Путин как исторический персонаж доживает свои последние недели, месяцы, его скоро не будет. Как его уберут – это уже отдельный вопрос, а я не предсказатель. Развернутся ли российские танки на Москву? Если будет принято такое решение, то могут. Эти системные демиурги нарисовали много сценарных ходов и сюжетов, поэтому могут привести к действию тот или иной сюжет, или сделать микс, то есть смешать, но не взбалтывать, задействовав несколько сюжетных линий", - отметил Сотник.

По его словам, будет какая-то сложная сюжетная комбинация, главной целью которой будет спасение системы и подведение ее к такому знаменателю, чтобы Запад сказал: "Да черт с вами, давайте садиться за стол переговоров".

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"Сохранение системы – это сверхзадача. Перезагрузиться и сохраниться в том или ином виде, форме. Грубо говоря, нет Путина и Лаврова – замечательно, зато есть Мишустин, который не отдавал приказы наступать на Киев. Именно он должен прийти вместо Путина по Конституции. Хотя Конституция обнулена два года назад, но даже в рамках этой конститутки-обнуленки Мишустин будет исполнять обязанности президента, когда Путина не станет", - отметил журналист.

Как отметил Сотник, в общем, система будет строить такие сюжетные линии, чтобы заставить и Украину, и Запад сесть за стол переговоров и сказать: "Все-все-все, больше никто никуда не уходит. Мы все признаем и идем на грань 1991 года. Больше никакой военной риторики, только мир, дружба, жвачка".

"Самое главное – системе сохраниться. Это то, против чего я выступаю. Сохранение системы будет самой страшной ошибкой человечества. Потому что эти совкопитеки сначала заткнутся, стиснут зубы, будут долго рычать внутри себя, улыбаясь во внешний мир, будут всех ненавидеть и готовиться. И уже через 10-15-20 лет у них будет новая "гойда" и новый всплеск реваншизма. И вот тогда они точно сделают то, на что, возможно, не решатся в этот раз", - добавил публицист.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите интервью с Александром Сотником:

Россия клянчит переговоры в Украины

Ранее в стране-агрессоре России заявили, якобы они готовы к переговорам с Украиной, однако, мол, хотят провести их "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента Украины ответили на такие заявления и обратили внимание, что Россия на самом деле не хочет выводить войска из Украины и пытается избежать ответственности за свои преступления.

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления... Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а РФ будет уголовно доминировать в мире", - подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, переговоры с РФ на данном этапе войны могут стать для Украины ловушкой. Кремль пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину. По словам дипломата, Россия не стремится к миру, ей нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас невозможно проведение мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией. Он отметил, что сейчас обе стороны убеждены в том, что смогут одержать победу в этой войне. "К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны", - подчеркнул генсек ООН.

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