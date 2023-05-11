Путин принимал парад в последний раз, Украина будет праздновать победу осенью 2023-го – Сотник

Война уже проиграна Россией, а ключ к победе Украины закопан в Крыму, считает журналист Александр Сотник.

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Путин доживает последние недели, российская власть сегодня – как глист под напряжением, считает Александр Сотник / Главред

Если в прошлом году в преддверии 9 мая украинцы гадали, объявит Путин Украине войну или по-прежнему буде прикрываться "спецоперацией", объявит он всеобщую мобилизацию или нет, будет грозить ядерной дубинкой или вообще применит ее, то в этом году гадали только об одном – прилетит ли украинский беспилотник на Красную площадь.

Очевидно, что за этот год многое изменилось и для Украины, и для России, и для главного виновника "торжества" – Путина. И, похоже, эти изменения нашли свое отражение в том, как прошел главный скрепный праздник в РФ.

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду рассказал, чем празднование 9 мая в России в этом году принципиально отличалось от празднований прошлых лет, почему парад на Красной площади был скромным, без размаха, как раньше, с единственным стареньким танком Т-34, что значит дерзкое "поздравление" Пригожина с днем победы, насколько прочна вертикаль власти в России, и что с ней будет после потери Запорожья, Херсонщины и Крыма, а также как будет выглядеть 9 мая 2024 года.

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Прежде всего, хотелось бы услышать ваши мысли о том, чем, на ваш взгляд, принципиально отличался парад победы и празднование 9 мая в России в этом году от празднований предыдущих лет? А главное – почему?

Лично для меня знаковым моментом стал даже не парад на Красной площади, а слова мэра Новокузнецка, который за несколько дней до дня победобесия сказал, что в этом году парад будет в усечённом виде и будет молниеносным. Это лучшая характеристика – молниеносный пацанский парад, то есть мы сейчас зиганём, только очень быстро, чтобы ничего не успело прилететь. Так и вышло – в Москве быстро зиганули и скрылись в подворотне.

Показать на параде было нечего, но пыжились. Пригласили ОДКБ, дабы сымитировать единство. Но, на самом деле, эти несколько лидеров приехали к Путину не просто так, а за деньгами. Если Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии, – ред.) приехала в Киев с деньгами и "плюшками", то в Москву вся эта братия приехала за деньгами. Почувствуйте разницу.

В этом году в параде участвовало 8 тысяч зигующих военных организмов, которые быстренько прошли по площади. Показали один танк Т-34 – простите, чем богаты. Остальное, видимо, находится на прожарке на украинских фронтах.

Лидеры стран ОДКБ получили своё, и Лукашенко быстро уехал. Всё было скомкано. Все чувствовали себя не в своей тарелке. Никакого истошного зиг-празднования не получилось, всё прошло молниеносно.

Говорят, что это был самый короткий парад за всю историю…

Это был самый скромный парад с 2008 года. И самый короткий – он длился всего 47 минут.

Почему, по-вашему, Путин решился на проведение парада, несмотря на прилёт пары беспилотников по Сенатскому дворцу Кремля несколькими днями ранее? Не побоялся же.

Это был знак "элиткам", что царь отчаянный, смелый и ничего не боится. Это называется "героически гадить в чемоданчик", с выражением героизма и решимости потихонечку откладывать кирпичи в штанишки. Путин показывает своей братве (системе), что он несгибаемый, героический и его не испугать. Хотя по согбенной фигуре господина Пескова, который был замечен в Александровском саду вышагивающим перед Путиным, было видно, что, на самом деле, у них никакого настроения. Братва всё прекрасно понимает и уже постреливает глазками в поисках виноватого. Предчувствую ваш вопрос насчёт Пригожина, поэтому не буду спойлерить.

А прилёт беспилотников по Кремлю… А кто сказал, что это были украинские беспилотники? Украина официально заявила: "Это не наши, мы так не развлекаемся". Да и какой смысл тратить средства, усилия и время на бессмысленную пиар-акцию?

Скорее всего, это была кремлёвская акция. Все видели, как на купол лезли два какие-то организма. Возможно, у них при себе и была кнопочка, чтобы привести в действие беспилотник как раз над куполом. Так что всё это постановка.

Уверен, если бы Украина захотела провести какую-то атаку, то она была бы намного значимой и болезненной, а не такой пшик.

Поговаривают, что Путин не побоялся проводить парад ещё и потому, что прикрылся гостями – лидерами Казахстана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси…

Не думаю, что Путин верил в покушение на него. Хотя, может, отчасти и пытался прикрыться Лукашенко и компанией. Да и сами лидеры могли прекрасно понимать, что их используют в качестве живого щита.

Если Путина будут ликвидировать, это сделают иначе. Ликвидация будет будничной и неожиданной. Раз – и нет таракана.

Смотрите видеоверсию интервью с Александром Сотником:

А как вы относитесь к версии о том, что парад принимал не Путин, а его двойник?

Я не верю в историю о двойниках-тройниках, это очень старая тема. Скорее всего, это был Путин. Для братвы, которая знает Путина, его появление было очень важным, как и для него самого. Это было необходимо для пролонгации его власти. Точно так же недавно Путин шмыгнул в Мариуполь под покровом ночи, чтобы тоже показать братве, что ничего не боится.

Всё это рассчитано на внутреннее потребление. Понятно, что вне пещеры это ни на кого не действует. Все понимают: ну выполз таракан, пошевелил усами, вновь юркнул в свою щель и продолжил делать свои чёрные дела.

Как вы думаете, почему в этом году отменили шествия "Бессмертный полк" во всех городах России?

Точно не потому что они опасались за людей, боялись, что в толпу прилетит какой-то беспилотник. Плевать они хотели на эти жертвы, они сами прожаривают население с открытой душой.

Причина в другом. Акция "Бессмертный полк" стала работать в обратную сторону – на негатив. Вот и не захотели, чтобы на эту акцию вышли люди с портретами своих недавно погибших мужей и сыновей. Так из акции, которая работает на пропаганду, она могла бы превратиться в ту, которая работает против путинской пропаганды. Ведь очень многие смогли бы увидеть тот масштаб погибших и пропавших без вести "наших мальчиков" и ужаснуться.

Мне кажется, именно поэтому была отменена данная акция.

Вопрос о технике на параде… Почему парад был таким скромным и скудным, по сравнению с размахом предыдущих лет, со стареньким Т-34 и без авиации? А где же "аналоговнеты"?

России действительно особенно нечего показывать. Всё, чем бряцал Путин, это были старые советские разработки конца 70-80-х годов, которые он вытащил из-под сукна и вложил в них деньги. А насколько эти деньги были "попилены", знают разве что Шойгу, Рогозин или Ковальчук.

Потому на параде особо нечего было демонстрировать. Разве что провезли "Ярс", эту ядрёную сигару, немножечко помахали ракетой, и всё.

Видимо, внутри Кремля что-то меняется, внутри этой коробочки что-то искрит – там поняли, что вляпались сильно и надо как-то это завершать. Пока будет Путин, будет продолжаться война на истощение. Пока он у власти, пока его не убрали, будут обстрелы, попытки контрнаступлений, вылазки. А внутри самой "элитки", внутри этих "сливок коллектора" уже есть брожение и понимание того, что надо как-то всё это дело завершать. Потому что ни конца, ни края этому не видно. Точнее всё может закончиться очень и очень плохо. Они уже видят, что на горизонте вырисовываются контуры бумеранга, который может прилететь. А прилетит он очень больно.

"Элиткам" очень не хочется, чтобы вся пещера превратилась в "Белгородскую народную республику" или в кучу таких "народных республик", а именно это в итоге получится. Поэтому сейчас нет такого истошного: "Эх, мы сейчас покажем кузькину мать!". Вместо деда-победа мы видим какого-то громоздящегося немощного и вусмерть перепуганного плешивого старикашку, который говорит: "На нас напал Запад, вооружил всю Украину и напал, вот мы теперь и защищаемся".

Если продлить эту линию, этот сюжетный нарратив, то получается, что победой можно считать отползание России к границам 1991 года, после чего будет сказано: "Зато мы сохранили свои границы".

Вот только за что тогда "наши мальчики" превратились в гумус? Этот вопрос обязательно будут задавать. И дабы он не разросся до вселенских масштабов, система будет вынуждена предпринять какие-то меры уже в самые ближайшие недели, месяцы, а, может, даже дни.

Небольшая ремарка. За полчаса до начала парада смотрела трансляцию с Красной площади, когда там шли последние приготовления. От души насмеялась благодаря комментариям корреспондента, который в прямом эфире сообщил, что "всю военную технику протёрли тряпочкой", "колеса зачернили специальной краской-аэрозолем", чтобы выглядели лучше, а также сознательно оставили рядом с колонной техники пустую полосу движения для ремонтных автомобилей (то есть вся эта "военная мощь" не может пройти без приключений даже не в бою, а в городе по ровному асфальту).

Я служил ещё в советской армии, но это было очень давно – в 1986-1988 гг. Служил, кстати, в танковой дивизии. Уже тогда половина танкового парка не ездила, а если что-то заводилось, то с помощью молитвы и такой-то матери. Это же всё советское. И система та же, советская, только ещё хуже. Потому что деградация не бывает фрагментарной, она всегда тотальна.

Эти 23 года путинизма (7 мая исполнилось ровно 23 года с момента, когда Путин официально стал президентом и принёс присягу), этой тотальной деградации не могли не отразиться на состоянии техники и умов населения. Сегодня мы видим зигующую и совершенно тупую массу. Деградировало всё, военная техника в том числе.

Потому да, технику будут протирать антиковидной тряпочкой, а следом будет ехать бригада скорой реанимационной помощи, которая тоже ни черта не умеет.

О речи Путина на параде особо говорить нечего, но об одном моменте упомянуть стоит. Почему в своей речи Путин говорил только о защите жителей Донбасса? А как же Крым, Запорожье и Херсон, которые так бодро вписали в российскую конституцию как часть России? О чём свидетельствует этот момент? Он значителен?

Потому что нарратив о том, что "восемь лет донбили бомбас", Путин юзает до сих пор. Это его последнее прибежище. Путину больше нечего сказать, кроме как о том, что кто-то там якобы бомбил Донбасс, "мочил" его, и пострадали бедные-несчастные люди Донбасса, потому Россия пошла их спасать от нацизма. Других нарративов у него нет.

Ряд аналитиков назвали этот парад победы "парадом детей", поскольку очень уж много было суворовцев, нахимовцев, даже кадетов привели. Почему так? Таким образом в России воспитывают новых вояк, приобщая их к парадам, или просто было некого выставить, потому что все ушли на фронт?

Думаю, и то, и то. Пропаганда дошла до своей высшей точки. Несколько лет назад мы уже наблюдали, как мамаши с колясками, переделанными под картонные танки, выходили 9 мая с "колорадскими" ленточками. Прожарка части населения уже произошла. Показывать взрослых вояк незачем, тем более, они уже прожарились. А вот молодых готовят, дают понять, что они – следующие на очереди. Плюс этим показывается, что смена есть, выросла, они готовы. Но всё это жалкие потуги пропаганды.

Этот парад выглядел очень жалко. Он был потешный, никого не напугал. Зачем он был? Чтобы просто показать, что путлофюрер ещё жив? Ну показали, и что? Заодно показали, в каком состоянии находится Лукашенко, что Токаев, в отличие от других, не надел ленточку. Потом был ещё какой-то хлопок, когда Путин и его гости выходили в Александровский сад, после чего Путин героически засуетился, но потом сделал вид, что всё нормально. В общем, кто захотел, тот всё увидел.

Александр Сотник / Главред

Хлопок – это было вступление какого-то музыкального произведения, которое начал играть оркестр. Мне так показалось, когда пересматривала этот эпизод на видео.

Да, мне тоже показалось, что это был оркестр. Там не было ничего страшного, просто кто-то сильно ударил в бас-барабан. Может быть, барабан даже порвался. Вот и весь хлопок.

Как в России за этот год изменилось отношение к дню победы, к войне? Возбуждают ли россиян победные шествия так же, как раньше, мотивируют ли воевать? Ведь так любили талдычить "можем повторить"...

Мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что я не нахожусь в России и не дышу той атмосферой. Могу сказать лишь о своих наблюдениях.

На мой взгляд, пропаганда ещё сильна и очень прожарила мозг. Потому люди там уверены, что Запад хочет их уничтожить, забрать их богатства, вот он заберёт себе Украину и станет ближе к российским границам, Запад и так уже стал сильнее, вот и Финляндия уже вступила в НАТО. Все эти паттерны работают, заставляют глубинариев ощетиниться и с ещё большим ожесточением воспринимать западный мир. Они даже представить себе не могут, что США живут и даже не думают о том, как бы захватить сортир Марьванны. Они не понимают, что Штаты технологически развиты и самодостаточны, в том числе и в плане полезных ископаемых.

Это была советская пропаганда, умноженная на десять, а, может, и не умноженная, но она попала в ослабленные мозги и взросла таким пышным цветом, что её никак не выкорчевать.

Проблема заключается в том, что это население со своими великоимперскими паттернами ходит по кругу. Можно было бы сказать: ладно, вымрет это поколение, появится новое, молодое. Но какое "молодое"? За 23 года при Путине уже выросло два поколения! Они не видели ничего, кроме Путина, и не слышали ничего, кроме пропаганды. Эти молодые люди – конченые "совки", совкопитеки. Как быть с ними? Будем ждать, пока и они вымрут? Сейчас их прожаривают, когда они бегут захватывать Украину. Они бегут на Киев, но спотыкаются под Бахмутом и превращаются в удобрения. Но всех их не прожаришь, их много.

Украинский беспилотник 9 мая не ударил и даже не сбросил пару поздравительных листовок над Красной площадью, но весьма своеобразно поздравил Путина, российскую армию и всю российскую верхушку Пригожин. Что это было? Чем объясняется дерзость Пригожина? Почему вдруг он впервые публично "наехал" непосредственно на Путина?

Я сейчас сдам вам базу. Источник, который в своё время за десять дней до визита Байдена в Украину предупредил меня о том, что такой визит состоится (правда, говорилось, что он приедет не в Киев, а во Львов), сообщил следующее. Несколько дней назад Пригожин провёл сепаратные переговоры с американцами и пообещал им принести голову Путина на серебряном блюде. Мне не сказали, что он получил взамен, что ему пообещали.

Мы видим, что те же французы признали ЧВК "Вагнер" транснациональной террористической организацией, а теперь и Британия готовится к аналогичному решению. На фоне этих признаний Пригожин заинтересован в том, чтобы каким-то образом выклянчить себе будущее. Я не говорю о большом политическом будущем Пригожина, нет (кто бы что ни говорил, но у него нет большого политического будущего). Речь идёт о некоем будущем в живом виде. Если это правдивая информация, то она очень многое объясняет.

Более того, считаю, что Пригожин никогда не был и сейчас не является самостоятельной фигурой. За ним всегда стоит некая группировка, и он озвучивает мысли и чаяния определённой группы лиц, такой себе "контрэлитки". Эта группа может быть связана и со спецслужбами, и с разными силовыми структурами. В любом случае, это очень высокопоставленные организмы с большими погонами и звездами на них, у которых есть своё видение того, как выходить из создавшейся ситуация.

Пропагандист Невзоров верещит, что "это патовая ситуация, поскольку и Россия не может уйти, и Украина до Москвы не дойдет", а это кошмар-кошмар. Ну, молодец, Глебыч, вскрылся! Зачем, собственно, его и внедряли – чтобы он эту линию проводил, мол, садитесь срочно за стол переговоров, потому что ситуация патовая. Но нет, это не патовая ситуация.

Украинцам не надо идти до Москвы – пусть до Москвы идёт Пригожин, пусть весело и задорно начинает гражданскую войну, результатом которой будет фрагментация империи – этого большевистского чудовища Франкенштейна. Пусть монстр займётся самим собой, хватит ему терзать соседей, пусть терзает себя. А Украина должна нормально обставиться ракетами и базами НАТО, быть способной себя защитить с помощью новых союзников по НАТО.

Поэтому я думаю, что вся эта борзость Пригожина, которая уже вылилась в адрес верховного путлокомандующего, неспроста. Пригожин, безусловно, артикулирует "хотелки" и недовольство определённой группы высокопоставленных лиц. Кстати, "хотелки" пока что чётко не озвучены, это ещё впереди. Будем наблюдать за пациентом.

Пока не очень понимаю, как весь этот спич Пригожина, всё то, что он наговорил, может ему помочь в выполнении той задачи, которую он на себя взял – принести голову Путина на серебряном блюде?

Я не Пригожин, мне это сложно объяснить. Там же все многоходовочники. Наверное, Пригожин знает, кому можно поручить это дело, кто способен справиться с такой задачей. А уж Пригожин эту голову принесёт в зубах.

Путин, правда, сейчас очень ограничил число лиц, которые имеют доступ к его телу. Может быть, у человек пяти-семи остался к нему доступ. Ни Пригожин, ни Кадыров, ни прочие одиозные персонажи доступа к нему не имеют. Но всегда же можно человека, который имеет доступ к телу, перевербовать и нарисовать ему радужные перспективы – мол, "покайся, тебе скидка выйдет" или "ты обнулишь все свои грехи и не попадёшь в Гаагу или в ад, на концерт Кобзона".

Для системы сейчас наступает такой момент, когда Путин ей нужен, как собаке пятая нога. Он становится ненужным никому. Вспомните выражения лиц лидеров государств, приехавших на парад – он им совсем не нужен. На Западе Путин нужен, наверное, только Международному уголовному суду. Если уже товарищи из Южноафриканской республики сказали: "Владимир Владимирович, мы вас очень просим, не приезжайте, пожалуйста, к нам в августе, мы ведь будем вынуждены вас арестовать, а нам не хочется".

С каждым днём Путин становится всё токсичнее и токсичнее – это гаагское проклятие действует всё сильнее и сильнее с каждым днём. И однажды система скажет: "Всё, достаточно". Система и не таких переживала. Она сталиных топила в их собственной моче! А тут о чём говорить, когда речь идёт о какой-то плешивой крыске. Да, Путин – масштабный поганец, вопросов нет, но для системы это не проблема.

Как Путин отреагирует на эти слова Пригожина, что может предпринять? Например, позволит ли он Пригожину с его личной армией, этой массой вооруженных людей, пылающих далеко не любовью к российскому руководству, уйти из Бахмута? Выпустят ли его? Оставят ли в живых?

Министерство обороны Шойгу запросто может сделать жест доброй воли, подарок для Генштаба Минобороны Украины – назвать координаты: "Вот вам подарок. Работайте". После чего они разведут руками и скажут: "Видите, как бывает, человек хочет выйти из Бахмута, но даже этого сделать не может вместе со своей когортой чертей".

Я не исключаю такого варианта. Такая "ответка" вполне может прилететь Пригожину.

Может ли Путин проглотить оскорбление Пригожина?

Нет. Путин будет действовать.

Впрочем, Пригожин прекрасно понимал, какой ход делает, артикулируя эти слова в таком тоне и с такой лексикой. Я понимаю, что у него другой лексики нет, но именно в отношении Путина он пошёл ва-банк – либо пан, либо пропал.

Видимо, Пригожину нарисована какая-то неплохая перспектива на горизонте, поэтому он решился пойти на такое.

Насколько российская вертикаль власти прочна сегодня? Даже учитывая то, как своеобразно и смело стал поздравлять российскую верхушку Пригожин…

Эта вертикаль шатается и трепещет, как вокзальная девка на ветру. Никто не знает, что будет дальше. Все понимают, что все ошибки, которые можно было совершить, уже совершены. Не совершен лишь последний акт безумия, но я не буду о нём говорить. И те, кто сейчас пытаются как-то развязать этот узел, не хотят этого, ведь это будет конец системе. Тогда и меня, как выходца из России, здесь, в Братиславе, будут ловить и бить по морде. Не по паспорту, а по морде. Такое никто не простит.

Сейчас российская вертикаль власти – как глист под напряжением. Там не знают, что делать. Они же привыкли все эти годы молиться на Вовочку, слепив его из того, что было. А был материал, как у якутского скульптора. Вот из этого "материала" и палок они его слепили. В итоге стало пахнуть на весь мир. Политики Запада тоже играли с этим материалом – податливым, мягким, тёпленьким. Но игры вот с "этим" приводят к холере. Вот теперь ра**истская холера и бушует. Мир понял и погнал ра**истов отовсюду, но они обиделись и решили отомстить.

Сейчас переходный момент, когда решается, будет ли эта огромная "гойда!", на которой чешется красная кнопка. Уже понятно, что, по сути, война проиграна, техники уже нет, чтобы показать на Красной площади. Всё, "кузькина мать" сдохла. Как её покажешь? Как "кузькина мать" валяется в гробу?

В общем, настроения сейчас соответствующие. Вот и Пригожин не просто так назвал Путина чудаком на букву "м" – там все его уже так называют. Братва в смятении, она не знает, куда двигаться, как выпутываться из всего этого.

Что может ждать Путина и всю вертикаль власти после каких-то знаковых поражений, например, потери Крыма? Могут ли российские танки пойти на Москву?

Потеря Крыма для Путина будет означать его обнуление. Если Путин теряет Крым, он теряет всё – и власть, и жизнь. Путин как исторический персонаж доживает свои последние недели, месяцы, его скоро не будет. Как его уберут – это уже частный вопрос, а я не предсказатель.

Развернутся ли российские танки на Москву? Если будет принято такое решение, то могут. Эти системные демиурги нарисовали много сценарных ходов и сюжетов, потому могут привести в действие один или другой сюжет, или сделать микс, то есть смешать, но не взбалтывать, задействовав несколько сюжетных линий. Будет какая-то сложная сюжетная комбинация, главной целью которой будет спасение системы и подведение её к такому знаменателю, чтобы Запад сказал: "Да черт с вами, давайте садиться за стол переговоров".

Сохранение системы – это сверхзадача. Перезагрузиться и сохраниться в том или ином виде, форме. Грубо говоря, нет Путина и Лаврова – отлично, зато есть Мишустин, который не отдавал приказы наступать на Киев. Именно он должен прийти вместо Путина по конституции. Хотя конституция обнулена два года назад, но даже в рамках этой конститутки-обнулёнки Мишустин будет выполнять обязанности президента, когда Путина не станет.

В общем, система будет строить такие сюжетные линии, чтобы вынудить и Украину, и Запад сесть за стол переговоров с этими организмами и сказать: "Всё-всё-всё, больше никто никуда не идёт. Мы всё признаём и уходим на границы 1991 года. Больше никакой военной риторики, только мир, дружба, жвачка". Самое главное – системе сохраниться.

Это то, против чего я выступаю. Сохранение системы будет самой страшной ошибкой человечества. Потому что эти совкопитеки сначала заткнутся, стиснут зубы, будут долго рычать внутри себя, улыбаясь во внешний мир, будут всех ненавидеть и готовиться. И уже через 10-15-20 лет у них будет новая "гойда" и новый всплеск реваншизма. И вот тогда они точно сделают то, на что, возможно, не решатся в этот раз.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Хорошо, если говорить не о потере Крыма, а, к примеру, о Запорожской области, где сейчас идёт масштабная эвакуация, то есть, возможно российская армия там готовится к новому "жесту доброй воли". Может быть, так же будет и в Херсонской области. Если будут потеряны эти позиции, для российской власти это будет иметь какие-то последствия?

Путин так просто не уйдёт из Запорожья. Он обязательно отомстит. Недаром сейчас принудительно эвакуируют работников Запорожской АЭС. Путин будет провоцировать аварию на ЗАЭС, и это будет называться "не доставайся же ты никому!". Это очень плохо. Не хочу сеять панических настроений, просто предупреждаю – к этому нужно быть готовыми.

По поводу потери Запорожья и Херсонщины "совки" скажут: "Ну и ладно, не очень-то и надо". Тем более, как вы правильно отметили, Путин даже в речи на параде эти регионы не упомянул.

Кстати, я не понимаю, с точки зрения рацио, зачем России Донбасс. Это же ещё один дотационный разрушенный регион. А на кой ляд он тогда нужен? России шахты нужны, без донецкого угля никак? Это же глупости!

Насчёт Крыма тоже непонятно. Он же чемодан без ручки. Ну украл ты этот чемодан, ну таскаешься ты с ним, но неудобно же, плюс санкции, и ручки нет, и все это незаконно. Но для совкопитеков это важно: "Это наше, мы отжали. Мы считаем это нашим".

В Крыму лежит карта проигрыша России. Я понимаю, почему сейчас ВСУ фокусируются именно на Крымском полуострове – там закопан ключ к победе.

То есть после потери Запорожья и Херсонщины особых последствий для Путина и его режима не будет?

После этого может усилиться внутриэлитное, а точнее внутриколлекторное брожение. Скажут, что взяли и не удержали, что очень плохо, но надо как-то всё завершать. Эти настроения усилятся.

А для среднестатистического совкопитека всё будет проще – "Забирайте, не очень-то нам и надо".

Снова вернусь к словам Пригожина. Среди прочего он сказал, что украинцы придут в Ростов, если фронт посыплется, а сегодня, по его мнению, делается всё, чтобы он посыпался. По-вашему, возможно ли такое развитие событий, то есть поход украинской армии на Ростов и прочие российские города?

Пригожин таким образом хотел усилить свою мысль о внутреннем предательстве – о тех предателях, которые засели в кабинетах российского минобороны, о том, что их предательство чревато таким негативным развитием событий.

Пойдут ли ВСУ до Ростова или Белгорода, сейчас сказать сложно. Я не работаю в генштабе, а если бы работал, то всё равно бы не сказал. Но если они на такое решатся, то, как правильно сказал Энтони Блинкен, "это Украина будет решать, каким образом ей защищаться". Потому даже такой демарш будет в рамках защиты.

Я осуждать Украину не буду никогда. Она защищается, и она права.

Как вы думаете, каким будет 9 мая 2024 года? Будет ли Путин принимать парад на Красной площади? Может ли Украина к тому времени праздновать уже свою победу?

Я думаю, что Украина будет праздновать свою победу. Возможно, это будет уже осенью 2023 года.

Уверен, что никакой Путин 9 мая 2024 года на трибуне на Красной площади стоять не будет. Где он будет валяться, не знаю, но стоять там он точно не будет.

Никакого парада 9 мая не будет на Красной площади через год, потому что не будет такого праздника. Монстр будет заниматься своими собственными проблемами, которых у него будет выше крыше. И это будут проблемы далеко не мирного характера, потому что "гойда" вернётся с полной силой.