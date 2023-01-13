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"Переговоры с РФ - ловушка для Украины": Россия не стремится к миру, ей нужна пауза - Кулеба

13 января 2023, 14:12
Международное сообщество должно заставить Россию уважать международное право и закончить войну, считает Дмитрий Кулеба.
Кулеба Россия
Кулеба высказался о переговорах с Россией / Коллаж УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ на данном этапе войны могут стать для Украины ловушкой. Кремль пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину.

По словам дипломата, Россия не стремится к миру, ей нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой.

"Фальшивые предложения России по переговорам - это ловушка для Украины, Европы и всего мира. Напавшие на суверенную страну убийцы и террористы пытаются выдать себя за миротворцев", - сказал глава МИД в интервью чешскому изданию Denik.

Кулеба подчеркнул, что международное сообщество должно заставить Россию уважать международное право и закончить войну.

"Если международное сообщество согласится выполнять Устав ООН, Россия должна будет начать реальные переговоры и вывести свои войска со всех украинских территорий. Только вместе мы заставим Москву вернуться в дипломатию, уважать международное право и наконец завершить эту войну - не новой отсрочкой, а продолжительным миром", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что Россия должна вывести войска. На другие условия Украина не согласится, в том числе и на так называемый "Минск-3".

"Украина не присоединится к Минску-3. Это не только вопрос политической целесообразности, но и вопрос справедливости, морали и здравого смысла. Любой условный Минск-3, как и предыдущий Минск-2, приведет к еще более кровавой и масштабной войне, которую Россия обязательно начнет снова", - сказал глава МИД.

Переговоры Украины и России

Российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Но на этот раз представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников". Как сказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, прямые переговоры без посредников – это "лучший вариант".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.

Другие новости:

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