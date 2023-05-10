Жданов откровенно ответил, действительно ли россияне способны ставить помехи для снарядов HIMARS

Военный эксперт подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день в бортовую систему HIMARS невозможно вмешаться.

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Жданов объяснил, способны ли россияне препятствовать ударам HIMARS / Коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Недавно в западных СМИ появилась информация, что якобы российские захватчики научились снижать эффективность HIMARS. Оккупанты якобы используют электронные глушители GPS, чем сбивают с курса ракеты. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале рассказал, действительно ли так может быть.

Жданов отметил, что он очень сомневается в том, что российские оккупационные войска способны противодействовать современным ракетам американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Военный эксперт рассказал, что по состоянию на сегодняшний день в бортовую систему HIMARS невозможно вмешаться, поскольку там стоит приемник сигнала GPS-навигации, который ничего не излучает, он просто принимает.

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"Это обычный GPS-навигатор стоит в голове вот этого высокоточного снаряда от системы HIMARS. Вмешаться в его работу невозможно никак. Можно заглушить сигнал GPS, но для этого нужен мощный генератор, который приглушил GPS на всей траектории полета снаряда. А так снаряд корректирует себя во время полета. Не все РЭБ могут глушить GPS-сигнал, его нужно глушить на определенной высоте", - пояснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

HIMARS против захватчиков

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников показал, какими устаревшими средствами российские оккупанты отбивались от современных реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских светоотражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS", - отметил Резников, подчеркнув, что это еще раз подтверждает, что идет война "свободного будущего против тоталитарного прошлого".

Ранее стало известно, что ВСУ с помощью ракетных комплексов HIMARS обстреляли штаб оккупантской Росгвардии во временно захваченном Донецке. В результате точного попадания уничтожена как минимум дюжина оккупантов, а еще 60 были ранены.

Как отметил министр обороны Алексей Резников, Украина получила от международных партнеров "вещи, меняющие ход игры", такие как 155-мм артиллерийские системы. Кроме того, летом прошлого года ВСУ получили "поддержку, которая меняет существенно все", то есть HIMARS и другие ракетные системы залпового огня. По его словам, системы западных стран позволили ВСУ попадать в цели на расстоянии 80 км, уничтожать российские склады оружия, склады с топливом и командные пункты ВС РФ.

Смотрите видео - военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан в интервью Наталье Мосейчук рассказали о большом предстоящем наступлении ВСУ:

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