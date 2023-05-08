РФ отправляет на войну музейные экспонаты: CNN узнал о бешеной нехватке вооружения у оккупантов

Значительное количество старых советских танков стоит в русских сараях и ждет перенастройки.

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Россия перебрасывает танки Т-55 на фронт / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Из-за катастрофической нехватки вооружения страна-агрессор Россия отправляет на войну против Украины танки модели Т-55. Они были приняты на вооружение Красной армией Советского Союза еще в 1948 году.

Как пишет CNN, эти танки такие старые, что их можно найти только в музеях. По словам историка Джона Делани, старшего куратора Имперского военного музея в Даксфорде, это первый основной боевой танк, использовавшийся Советским Союзом в эпоху холодной войны.

"До этого момента было три очень отличительных типа танков: легкие, средние и тяжелые. Они исполняли разные роли на поле боя. С середины 50-х и далее существовала эта концепция, которая пыталась создать танк, который мог бы все понемногу, и который стал известен как основной боевой танк", - сказал Делани.

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Он подчеркнул, что Россия начала выводить из вооружения Т-55 в 1980 годах. Однако их законсервировали, а не утилизировали. Делани считает, что значительное их количество стоит в сараях и ждет перенастройки.

CNN приводит спутниковые снимки, которые были сделаны 21-22 апреля. Они показывают, что государство-оккупант вывозило десятки танков со склада на базе в Арсеньеве на Дальнем Востоке страны. На них видно, что одни из танков, которые хранятся на базе, это Т-55. К тому же, в апреле западные официальные лица зафиксировали старый танк вблизи линии фронта.

По данным издания, РФ потеряла более 1900 танков с начала вторжения в Украину, что составляет почти две трети от первоначальных запасов в около 3000.

"В целом россияне потеряли много оборудования, им трудно производить новое. Они производят несколько новых танков, они все еще производят Т-90, но в необходимом масштабе им нужно больше оборудования, чем они могут произвести, поэтому они полагаются на все более старые танки, чтобы компенсировать это", - пишет издание.

В России катастрофическая нехватка вооружения

Недавно бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что у оккупантов РФ катастрофическая ситуация с обеспечением вооружением и боеприпасами. При этом основную вину он возложил на командование войск РФ.

"Мы можем оказаться голыми-босыми перед противником уже к середине года", - ноет российский террорист.

Как отметил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, страна-агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины исчерпала весь свой ресурс, а потому ей больше нечем нас удивлять. Остается только ядерное вооружение. Как подчеркнул эксперт, здесь главное - несогласие всего более или менее цивилизованного мира с таким вариантом развития событий, поскольку никто не хочет иметь ядерную свалку в центре Европы. И Путин прекрасно понимает, что ему постараются помешать это сделать.

В то же время в недавнем отчете Института изучения войны говорилось, что боевиков ЧВК "Вагнера" усиливают современными средствами для захвата города Бахмут в Донецкой области. Аналитики также указывают на то, что Министерство обороны России стремится теснее сотрудничать с группой "Вагнера", чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность в отношениях между главарем ЧВК Евгением Пригожиным и руководством Минобороны.

Смотрите видео о том, каким будет танковый бой Leopard 2 против Т-62:

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