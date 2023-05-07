В России целый город остался без воды и электроэнергии: в чем причина

Город Асбест, рядом с которым зафиксировано четыре крупных пожара на площади 7,2 тысячи гектаров, остался без водоснабжения и электричества.

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Россию охватили масштабные пожары / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Страну-агрессора Россию охватили масштабные пожары. В Свердловской области РФ из-за лесных пожаров сгорели два склада с порохом. Город Асбест остался без воды и света.

Как пишет Медуза, в ряде регионов Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. По состоянию на 7 мая в области зафиксировано 55 пожаров общей площадью 35 тысяч гектаров. Пока что властям удалось локализовать 14 пожаров на площади 1490 гектаров.

Отмечается, что вечером 6 мая в поселке Первомайский лесной пожар перекинулся на склады с порохом, принадлежащие оружейной компании "Гефест-М". В результате сгорели два склада на площади 960 квадратных метров. Огонь угрожал еще 18 домам, где хранится взрывчатка. Из-за угрозы возгорания с Первомайского начали эвакуацию жителей. Всего из разных населенных пунктов вывезли более тысячи человек.

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Город Асбест, рядом с которым зафиксировано четыре крупных пожара на площади 7,2 тысячи гектаров, остался без водоснабжения и электричества – из-за аварий на местном водоканале, а также на электростанции.

"Немало населенных пунктов заволокло дымом от пожаров. Санитарные врачи посоветовали местным жителям не открывать окна дома и не выходить на улицу без масок и респираторов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с природными пожарами в регионе критической и обратился за федеральной помощью для борьбы с ними. Кроме сотрудников МЧС и Росгвардии, на борьбу с пожарами выехали четыре тысячи добровольцев и волонтеров, в том числе из других регионов", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля, в Свердловской области в поселках Сосьва, Висимое и Таежное вспыхнул пожар. Почти за сутки огонь уничтожил 110 зданий, из них 108 - жилых домов. Местное население, а также 240 заключенных эвакуировали из расположенного там лечебно-исправительного учреждения.

Кроме того, ранее в Ростове-на-Дону горело здание управления ФСБ, а именно на складе на территории пограничного управления. Черный дым был виден почти во всех районах города. По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв.

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