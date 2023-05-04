"Точки уже очерчены": эксперт рассказал, хватит ли у россиян потенциала для расширения линии фронта

Мусиенко подчеркнул, что сейчас россияне концентрируются на трех направлениях – Бахмут, Марьинка и Авдеевка.

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Эксперт рассказал, хватит ли у россиян потенциала для расширения линии фронта / сайт Кремля, Минобороны РФ, Facebook Мусиенко

Русские оккупационные войска могут прибегнуть к тактике частичного ухода из Бахмута, навязав боевые действия на выгодных для них точках. Впрочем, у захватчиков вряд ли хватит потенциала для расширения линии фронта. Такое мнение в интервью Главреду высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"В принципе, точки уже очерчены, ничего нового не будет. Они пытались расширить линию фронта, ведь российское наступление начиналось широкой линией фронта", - рассказал Мусиенко.

Он напомнил, что россияне начали свое наступление от крайней северной точки на Востоке возле Купянска на Харьковщине и Угледара на Донетчине как крайней южной точки. Также они пытались проводить разведку боем и наступать на Запорожском направлении, однако украинские защитники дали мощный отпор.

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"Сейчас РФ сужает фронт – они, например, уже приостановили наступательные действия на Лиманском и Купянском направлениях. Там продолжаются интенсивные обстрелы, но они не ведут непосредственных штурмовых действий. То есть они концентрируются на трех направлениях – Бахмут, Марьинка и Авдеевка. И думаю, что сейчас у них вряд ли хватит потенциала для расширения линии фронта. Плюс украинское контрнаступление не даст им этого сделать – инициатива будет постепенно переходить на нашу сторону, и уже мы будем навязывать РФ точки и направления", - рассказал эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что благодаря помощи западных стран Силы обороны Украины готовы и к наступательным действиям, и к обороне.

"Они (ВСУ, - ред.) могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и тому подобное, если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы", - сказал Милли.

Как пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, Киев скрывает от союзников детали предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции. При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просила украинская власть. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления. В то же время Кирби анонсировал очередной пакет военной помощи для украинских военных от США.

Смотрите интервью Александра Мусиенко, который рассказал о контрнаступлении ВСУ:

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