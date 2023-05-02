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"Наносят удары именно по гражданским": Подоляк рассказал о новой тактике ракетных обстрелов россиян

Алина Дембицкая
2 мая 2023, 00:15 обновлено 2 мая, 00:32
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Подоляк подчеркнул, что россияне хотят понять, будет ли у них опция сломать украинцев с помощью атак на гражданское население в случае провала на линии фронта.
Михаил Подоляк, ракета
Подоляк рассказал о новой тактике ракетных обстрелов россиян / Офис президента Украины, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска изменили тактику нанесения ракетных ударов по украинским городам. Теперь захватчики прицельно бьют по гражданским объектам, чтобы спровоцировать в Украине определенные реакции. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Совершенно очевидно, что определенная смена тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, многоквартирным зданиям или местам, где есть много жилья гражданского населения", - рассказал Подоляк.

По его словам, с помощью такой тактики российские оккупанты хотят спровоцировать в нашей стране определенные реакции. Например, враг хочет, чтобы Украина начинала свое контрнаступление и больше не занималась его подготовкой.

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Подоляк также отметил, что РФ пытается повлиять на страны Запада, которые под впечатлением от убийств мирных украинцев могут потребовать срочных переговоров.

"Третья причина – они хотят понять, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо, или нет", - добавил Подоляк.

Кроме того, советник руководителя ОП подчеркнул, что россияне хотят понять, будет ли у них опция сломать украинцев с помощью атак на гражданское население в случае провала на линии фронта.

Ракетный террор РФ

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытие или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 15.

Позже стало известно, что в Павлограде Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов 25 раненых, среди них трое детей. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Есть разрушения и в общинах района.

Кроме того, 28 апреля около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101 / Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Смотрите видео о последствиях российской ракетной атаки по Умани утром 28 апреля 2023 года:

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